Plantação de maconha ficava nos fundos de um sítioReprodução

Publicado 22/01/2026 21:34

Rio - Policiais do 34º BPM (Magé) encontraram, no fim da tarde desta quinta-feira (22), uma estufa com cerca de 120 pés de maconha no interior de um sítio no bairro Suruí, em Magé, na Baixada. Dois homens foram presos em flagrante durante a ação.

De acordo com a PM, os agentes foram acionados para checar a denúncia sobre um cultivo ilegal da maconha nos fundos de um sítio. No local, os militares ainda encontraram uma réplica de fuzil e uma réplica de pistola. A ocorrência foi registrada na 65ª DP (Magé).