Secretária Municipal de Proteção e Defesa dos Animas resgatou seis gatos em Rocha Miranda, na Zona Norte - Divulgação

Secretária Municipal de Proteção e Defesa dos Animas resgatou seis gatos em Rocha Miranda, na Zona NorteDivulgação

Publicado 22/01/2026 19:56

Rio - Seis gatos que viviam em condições insalubres dentro de uma casa em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, foram resgatados pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais na tarde desta quinta-feira (22). A tutora, uma idosa de 70 anos, está internada há pelo menos uma semana após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em decorrência de uma agressão cometida pelo próprio filho.

Secretária Municipal de Proteção e Defesa dos Animas resgatou seis gatos em Rocha Miranda, na Zona Norte Divulgação



De acordo com a pasta, o filho dela é catador de recicláveis e usuário de drogas. Os gatos estavam sozinhos no apartamento desde o início da semana, e a equipe encontrou o imóvel em condições precárias de higiene.



"O ambiente estava totalmente insalubre para animais e seres humanos. Encontramos uma situação muito triste. Uma família que convive com um usuário de drogas não vive, sobrevive. Este caso vai muito além de um resgate de animais. As pessoas vivem naquele apartamento em total situação de vulnerabilidade", disse a secretária municipal interina de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho, que informou que vai acionar a assistência social.



O filho da idosa está desaparecido. "Os vizinhos contaram que ele aparece quando está sem dinheiro e que não é a primeira vez que a agride. Mas ela resiste em registrar queixa contra o próprio filho. É uma situação muito dramática", completou a secretária.



Os animais foram levados para a Fazenda Modelo, em Guaratiba, na Zona Oeste, onde serão avaliados por uma equipe veterinária e, posteriormente, castrados. "Vamos aguardar até que a idosa saia do hospital. Ainda não sabemos como ficará a situação dela, mas é provável que os animais sejam colocados para adoção", explicou Jeniffer. De acordo com a pasta, o filho dela é catador de recicláveis e usuário de drogas. Os gatos estavam sozinhos no apartamento desde o início da semana, e a equipe encontrou o imóvel em condições precárias de higiene."O ambiente estava totalmente insalubre para animais e seres humanos. Encontramos uma situação muito triste. Uma família que convive com um usuário de drogas não vive, sobrevive. Este caso vai muito além de um resgate de animais. As pessoas vivem naquele apartamento em total situação de vulnerabilidade", disse a secretária municipal interina de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho, que informou que vai acionar a assistência social.O filho da idosa está desaparecido. "Os vizinhos contaram que ele aparece quando está sem dinheiro e que não é a primeira vez que a agride. Mas ela resiste em registrar queixa contra o próprio filho. É uma situação muito dramática", completou a secretária.Os animais foram levados para a Fazenda Modelo, em Guaratiba, na Zona Oeste, onde serão avaliados por uma equipe veterinária e, posteriormente, castrados. "Vamos aguardar até que a idosa saia do hospital. Ainda não sabemos como ficará a situação dela, mas é provável que os animais sejam colocados para adoção", explicou Jeniffer.