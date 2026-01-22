Caso aconteceu na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Catarina Divulgação
De acordo com a denúncia, o médico gritou para que ela abrisse a porta, o que a surpreendeu, já que os pacientes anteriores haviam sido atendidos com a porta fechada. Em seguida, Symone comentou que estava de férias e que aquele seria um bom momento para realizar a série de exames. O médico, então, teria respondido: "Só porque está de férias não penteia o cabelo?".
Ainda conforme o relato, uma enfermeira passou pelo local e chamou a atenção do profissional, lembrando que os atendimentos deveriam acontecer com a porta fechada. Nesse momento, segundo a paciente, o médico fez um segundo comentário considerado racista: "Ela mudou o cabelo, olha como ela está bonitinha", disse à paciente, referindo-se a uma funcionária do posto que também tem cabelo crespo.
Symone denunciou o caso à direção da unidade, que apurou os fatos e demitiu o médico imediatamente. A auxiliar de creche também registrou ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que investiga o caso.
