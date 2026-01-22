Motos apreendidas pelos militares na comunidade da Mangueirinha - Reprodução

Publicado 22/01/2026 19:06

Rio - Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) localizaram, na manhã desta quinta-feira (22), um desmanche de veículos que funcionava no interior de uma igreja abandonada na comunidade da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a PM, as equipes buscavam por criminosos ligados ao tráfico de drogas na região. O estabelecimento estava parcialmente aberto e não havia proprietários ou funcionários no local no momento da ação. Ao todo, os agentes apreenderam 14 motocicletas, além de diversas peças, como motores e placas de veículos. Em outro ponto da comunidade, os militares prenderam quatro suspeitos e confiscaram uma pistola e drogas.

No ano de 2025, foram registrados 3.414 roubos de veículos na área de atuação do batalhão. Em comparação com 2024, houve uma redução de 16,6% nos índices desse tipo de crime na região. Segundo a PM, a Operação Impacto, deflagrada pela PM entre os dias 17 e 23 de fevereiro de 2025, gerou uma queda de 40% nos roubos de veículos e carga em Duque de Caxias. Cerca de 200 policiais participaram de um esquema de policiamento que passou por vários distritos, além do Centro do município.