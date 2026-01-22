Governo do Rio reforça proteção a crianças e adolescentes no pré-Carnaval com ação do SOS Crianças Desaparecidas Divulgação
A mobilização acontece das 9h às 23h, nos dois dias, e tem como principal objetivo prevenir o desaparecimento de crianças e adolescentes em ambientes de grande circulação, ao promover a cultura da identificação e fortalecer políticas públicas de proteção integral, que envolvem acolhimento, escuta qualificada e orientação às famílias.
Durante a ação, equipes da FIA-RJ estarão no local realizando atendimento direto ao público, com orientações práticas sobre cuidados em situações de grande fluxo de pessoas, esclarecimento de dúvidas, distribuição de materiais informativos e divulgação dos canais oficiais do programa SOS Crianças Desaparecidas, responsáveis pelo acompanhamento contínuo dos casos e pelo apoio às famílias.
Como parte das estratégias preventivas, também serão distribuídas pulseiras de identificação, que permitem o registro do nome da criança e do telefone de um responsável. A iniciativa contribui para a rápida localização da família em casos de desencontro, funcionando como um recurso essencial de proteção durante eventos de grande porte.
De acordo com a FIA-RJ, períodos como o verão e o Carnaval registram aumento no risco de desaparecimento de crianças e adolescentes, especialmente em locais como estações de transporte, rodoviárias e áreas com grande concentração de público, o que reforça a importância de ações preventivas permanentes.
A iniciativa ocorre em parceria com o MetrôRio e integra o calendário contínuo de atividades do programa SOS Crianças Desaparecidas.
Serviço
Data: sexta-feira e sábado, 23 e 24 de janeiro
Horário: das 9h às 23h
Local: Estação Central do Brasil/Centro do sistema metroviário
