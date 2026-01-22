Governo do Rio reforça proteção a crianças e adolescentes no pré-Carnaval com ação do SOS Crianças Desaparecidas - Divulgação

Governo do Rio reforça proteção a crianças e adolescentes no pré-Carnaval com ação do SOS Crianças Desaparecidas Divulgação

Publicado 22/01/2026 22:47

Rio - Com a proximidade do Carnaval e o aumento da circulação de pessoas em espaços públicos, o Governo do Rio, por meio da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), promove nesta sexta-feira (23) e sábado (24) a ação SOS Folia – Prevenção ao Desaparecimento, na estação de metrô da Central do Brasil, no Centro.



A mobilização acontece das 9h às 23h, nos dois dias, e tem como principal objetivo prevenir o desaparecimento de crianças e adolescentes em ambientes de grande circulação, ao promover a cultura da identificação e fortalecer políticas públicas de proteção integral, que envolvem acolhimento, escuta qualificada e orientação às famílias.



Durante a ação, equipes da FIA-RJ estarão no local realizando atendimento direto ao público, com orientações práticas sobre cuidados em situações de grande fluxo de pessoas, esclarecimento de dúvidas, distribuição de materiais informativos e divulgação dos canais oficiais do programa SOS Crianças Desaparecidas, responsáveis pelo acompanhamento contínuo dos casos e pelo apoio às famílias.



Como parte das estratégias preventivas, também serão distribuídas pulseiras de identificação, que permitem o registro do nome da criança e do telefone de um responsável. A iniciativa contribui para a rápida localização da família em casos de desencontro, funcionando como um recurso essencial de proteção durante eventos de grande porte.



De acordo com a FIA-RJ, períodos como o verão e o Carnaval registram aumento no risco de desaparecimento de crianças e adolescentes, especialmente em locais como estações de transporte, rodoviárias e áreas com grande concentração de público, o que reforça a importância de ações preventivas permanentes.



A iniciativa ocorre em parceria com o MetrôRio e integra o calendário contínuo de atividades do programa SOS Crianças Desaparecidas.



Serviço



Ação: SOS Folia – Prevenção ao Desaparecimento

Data: sexta-feira e sábado, 23 e 24 de janeiro

Horário: das 9h às 23h

Local: Estação Central do Brasil/Centro do sistema metroviário