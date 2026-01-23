Publicado 23/01/2026 00:00

Em Davos, Donald Trump cria o barulho e se apresenta como a solução. Ao lançar um “Conselho da Paz”, transforma tensão em palco e narrativa em poder, reforçando a estratégia de fabricar o problema para ocupar o centro como mediador global.

A ditadura brasileira voltou a ganhar audiência no mercado da indústria internacional. Em 2025, 'Ainda Estou Aqui', com Fernanda Torres. Em 2026, 'O Agente Secreto', com Wagner Moura. Será apenas interesse histórico — ou reflexo da polarização que o mundo ainda vive?