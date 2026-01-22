Preso estava em carro que colidiu com outro automóvel em Brás de PinaReprodução
Perseguição a carro roubado termina com homem preso em flagrante em Brás de Pina
Autor foi detido após bater o carro em outro automóvel
Polícia prende gerente do tráfico de drogas de comunidade de Mesquita
Homem se escondeu em uma residência na tentativa de fuga
Perseguição a carro roubado termina com homem preso em flagrante em Brás de Pina
Autor foi detido após bater o carro em outro automóvel
Ministro da Saúde inaugura novos serviços em hospitais no Rio
Alexandre Padilha esteve no Into para apresentar o Centro de Atenção em Ortobiológicos e no Inca, para a implantação da cirurgia robótica
Projeto prevê instalação de mais de 200 mil câmeras de monitoramento no Estado do Rio
Programa Sentinela, lançado nesta quinta-feira (22), colocará os primeiros equipamentos em Copacabana e em Belford Roxo
Tenente-coronel da PM reage a assalto e mata bandido a tiros na Zona Norte
Corporação identificou o assaltante como integrante de uma quadrilha que atua nas proximidades de Manguinhos e Jacarezinho
Perseguição termina com acidente e suspeito preso em Bento Ribeiro
PM impediu tentativa de roubo na região
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.