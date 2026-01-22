Preso estava em carro que colidiu com outro automóvel em Brás de Pina - Reprodução

Publicado 22/01/2026 17:36 | Atualizado 22/01/2026 18:05

Rio - Uma perseguição a um veículo roubado terminou com um homem preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira (22), em Brás de Pina, na Zona Norte. Ele foi detido após bater o carro em outro automóvel.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) suspeitaram de um veículo na saída da comunidade Guaporé. Equipes da 38ª DP (Brás de Pina), que estavam fazendo ronda na área, também perceberam a atitude do condutor.

Os agentes tentaram abordar o motorista, mas ele não obedeceu à ordem de parada e fugiu, dando início a uma perseguição. De acordo com a Polícia Civil, o homem chegou a jogar o veículo para cima de uma viatura da Civil.

As equipes montaram um cerco e, na altura da Praça do Carmo, no cruzamento das avenidas Vicente de Carvalho e Brás de Pina, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em um outro automóvel.

O homem foi preso em flagrante. As equipes apreenderam uma pistola com ele. Posteriormente, os agentes descobriram que o veículo que ele dirigia havia sido roubado momentos antes.