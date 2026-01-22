Jonathan Soares foi baleado na região do Buraco do Padre - Reprodução

Publicado 22/01/2026 15:33

Rio - O tenente-coronel Vidal, subcomandante do 3º BPM (Méier), reagiu a uma tentativa de assalto e matou o suspeito a tiros na região do Buraco do Padre, no Engenho Novo, na Zona Norte, na tarde desta quinta-feira (22). De acordo com a PM, o assaltante, identificado como Jonathan Soares, era integrante de uma quadrilha que atua no entorno das comunidades de Manguinhos e Jacarezinho.

O militar estava em uma viatura descaracterizada no momento em que foi abordado pelo criminoso. Ele atirou contra Jonathan, que não resistiu aos ferimentos. O agente isolou a área para a perícia da Polícia Civil, que apreendeu uma pistola utilizada pelo assaltante, um bloqueador de sinal de GPS e um celular.

Jonathan possuía diversas anotações criminais por roubo à mão armada, porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico de drogas. Ele já havia sido preso em 2023, durante uma ação do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).

"Não vamos tolerar esse tipo de ação criminosa. A Polícia Militar seguirá atuando de forma firme e incansável para proteger a população e punir, com o peso da lei, todos aqueles que insistem em atentar contra a vida dos nossos policiais", disse o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.