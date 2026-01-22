Anúncio do Programa Sentinela aconteceu no salão nobre do Palácio Guanabara - Eliane Carvalho / Divulgação Governo do Rio

Publicado 22/01/2026 16:51 | Atualizado 22/01/2026 17:05

Rio - Mais de 200 mil câmeras de monitoramento, com inteligência artificial, serão instaladas no Estado do Rio. É o que prevê o Programa Sentinela, lançado nesta quinta-feira (22), pelo Governo do Rio, no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul. Os primeiros equipamentos serão postos em Copacabana, na Zona Sul, e em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Segundo o governo, o projeto tem como objetivo fortalecer a segurança pública, a governança e a qualidade de vida nos municípios fluminenses. A iniciativa é considerada o maior programa de tecnologia aplicada à segurança publica da América Latina e contará com equipamentos tecnológicos de alta qualidade.

"A tecnologia é o DNA do nosso governo. Seguimos investindo em equipamentos de ponta para garantir melhores condições de trabalho, especialmente na área da segurança pública e hoje apresentamos à sociedade uma ferramenta que terá um papel fundamental. O programa Sentinela vai unir o estado aos municípios com um novo conceito de segurança", disse o governador Cláudio Castro.

O programa será estruturado em cinco eixos: Cidades Inteligentes, Inovação, Privacidade, Conectividade e Diálogo. Ainda de acordo com o governo, também oferecerá um conjunto de ações para desenvolvimento urbano sustentável e humano, além da prevenção da violência.

Características



O Sentinela contará com um moderno sistema de monitoramento, que inclui câmeras com reconhecimento facial, leitura automatizada de placas de veículos e análise inteligente e tecnológica de imagens.

Também está prevista a instalação de balanças digitais para controle de peso em rodovias, scanners para inspeção de cargas e veículos, além de softwares específicos.

Além da segurança pública, o projeto ainda atenderá outras áreas, como meio ambiente e urbanismo.



Para a elaboração do programa, equipes técnicas do estado realizaram estudos ao longo de três anos, visitando grandes centros de videomonitoramento na China, no Reino Unido, no México e nos Estados Unidos. Também conheceram centros tecnológicos em municípios brasileiros, como: São Paulo, Bahia e Espírito Santo.



O Governo do Rio já iniciou o projeto de licitação para a execução do serviço. A previsão é de que os primeiros equipamentos sejam instalados em até seis meses.