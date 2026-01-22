Equipamento identificará bebidas adulteradas no Carnaval - Reprodução

Equipamento identificará bebidas adulteradas no CarnavalReprodução

Publicado 22/01/2026 13:17

Rio - Um laboratório móvel capaz de identificar, em segundos, bebidas adulteradas será utilizado pelo governo do estado durante desfiles de blocos de rua e na Marquês de Sapucaí, durante as apresentações das escolas de samba.

O equipamento funciona da seguinte forma: o técnico coleta a bebida com uma seringa e o injeta em um dispositivo, que vai analisar a composição e indicar se ela é adequada ao consumo. Em caso de adulteração, as bebidas irregulares serão apreendidas e o fornecedor, multado.

A ação faz parte da campanha "Consumidor Consciente. Dez Nota Dez”, promovida pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo Procon-RJ.

O objetivo é combater a comercialização e circulação de bebidas falsificadas, com foco nos destilados, em razão dos casos de contaminação por metanol ocorridos em São Paulo e em outros estados.



“Há mais de um ano estamos investindo na capacitação dos agentes e no uso de tecnologia para identificar bebidas descaminhadas e contrafeitas. A parceria com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) e o uso do laboratório portátil comprovam a eficácia dessas ações, já que não há registros de bebidas contaminadas por metanol no estado”, afirma o secretário Gutemberg Fonseca.

Além do uso do equipamento, os agentes vão distribuir uma cartilha com orientações sobre como identificar os principais indícios de fraude em bebidas, como lacre e coloração, além de informações sobre os direitos do consumidor em viagens aéreas e rodoviárias, hospedagem, compras e serviços.