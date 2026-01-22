Bandido colidiu em outro veículo durante perseguição - Rede Social

Publicado 22/01/2026 13:55

Rio - Uma perseguição terminou em acidente na Estrada da Fontinha, em Bento Ribeiro, na Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (22). Na ação, um homem foi preso e outro conseguiu fugir.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos tentavam roubar um carro, mas fugiram ao notarem a aproximação dos policiais. Durante a tentativa de fuga, um deles acabou detido ao colidir com um outro veículo.

Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) recuperaram o automóvel e apreenderam um bloqueador de sinal. A ocorrência foi registrada na 30ª DP (Marechal Hermes).