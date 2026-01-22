Motorista de caminhão que arrastou carro e atingiu imóvel não estava habilitado - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/01/2026 12:11

Rio - Uma criança de 6 anos morreu, na quarta-feira (21), depois que o carro da família foi arrastado por um caminhão. O caso aconteceu em Nova Friburgo, na Região Serrana, quando o veículo desceu uma rua desgovernado e atingiu um imóvel. A mãe da menina, o motorista e outro ocupante da carreta ficaram feridos. J.R.P completaria 7 anos nesta sexta-feira (23).

De acordo com as investigações, o caminhão desceu desgovernado pela Rua Uruguaiana e, ao chegar à esquina, o motorista pulou do veículo, que arrastou o carro estacionado onde estavam a criança e a mãe, até atingir um imóvel na Rua Franklin Coutinho. A condutor não tinha habilitação. O quartel de Nova Friburgo dos Bombeiros socorreu as vítimas, mas já encontrou a menina sem vida. Os militares encaminharam uma mulher e um homem feridos ao Hospital Municipal Raul Sertã.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Friburgo, o Centro de Tratamento de Urgência (CTU) da unidade atendeu a mãe da criança, Luciana Rabello da Costa Paula, o motorista Lucas Nogueira da Silva, e outro ocupante do caminhão, não identificado. A mulher sofreu escoriações na face e braços e fraturas nas costelas do lado esquerdo. Ela precisou colocar um dreno no tórax e segue com quadro estável, lúcida e orientada. A paciente será transferida para um hospital particular.

Ainda de acordo com a pasta, o motorista do caminhão já recebeu alta médica e o outro ocupante do veículo permanece internado com uma fratura na perna. Ele tem quadro de saúde estável e sem risco de morte. A Defesa Civil de Nova Friburgo foi acionada para vistoria no imóvel, mas apenas o muro e portão acabaram atingidos. O caso foi registrado na 115ª DP(Nova Friburgo) como homicídio culposo e lesão corporal culposa. Agentes fizeram perícia e as diligências estão em andamento.

O corpo da menina morta no acidente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Friburgo e, até o momento, não há informações sobre o horário e local do seputalmento da vítima. A criança completaria 7 anos nesta sexta-feira. Pouco antes do carro da família ser arrastado pelo caminhão, o pai dela havia descido para comprar um refrigerante para levar a uma comemoração de aniversário antecipada no local onde a filha praticava judô.