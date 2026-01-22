Prisão foi realizada por agentes da 53ª DP (Mesquita) - Reprodução / Google

Publicado 22/01/2026 18:00 | Atualizado 22/01/2026 18:42

Rio - Policiais civis prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (22), o gerente do tráfico de drogas da comunidade Vila Norma, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 53ª DP (Mesquita) encontraram o homem andando pela Rua Cachoeira, carregando uma mochila e uma sacola, além de aparentar portar uma arma na cintura. A equipe tentou a abordagem, mas o suspeito fugiu e se escondeu em uma residência, onde acabou detido.

Os policiais apreenderam grande quantidade de drogas, um rádio transmissor, uma pistola falsa, um caderno com anotações da atividade criminosa e dinheiro em espécie. Também foi constatado que o homem estava com uma tornozeleira eletrônica.

Ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.