Prisão foi realizada por agentes da 53ª DP (Mesquita)Reprodução / Google
Polícia prende gerente do tráfico de drogas de comunidade de Mesquita
Homem se escondeu em uma residência na tentativa de fuga
Polícia prende gerente do tráfico de drogas de comunidade de Mesquita
Homem se escondeu em uma residência na tentativa de fuga
Perseguição a carro roubado termina com homem preso em flagrante em Brás de Pina
Autor foi detido após bater o carro em outro automóvel
Ministro da Saúde inaugura novos serviços em hospitais no Rio
Alexandre Padilha esteve no Into para apresentar o Centro de Atenção em Ortobiológicos e no Inca, para a implantação da cirurgia robótica
Projeto prevê instalação de mais de 200 mil câmeras de monitoramento no Estado do Rio
Programa Sentinela, lançado nesta quinta-feira (22), colocará os primeiros equipamentos em Copacabana e em Belford Roxo
Tenente-coronel da PM reage a assalto e mata bandido a tiros na Zona Norte
Corporação identificou o assaltante como integrante de uma quadrilha que atua nas proximidades de Manguinhos e Jacarezinho
Perseguição termina com acidente e suspeito preso em Bento Ribeiro
PM impediu tentativa de roubo na região
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.