Paulo Vitor estava fazendo entregas quando foi abordado por criminosos - Érica Martin/Agência O DIA

Paulo Vitor estava fazendo entregas quando foi abordado por criminososÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 26/01/2026 11:28

Rio - Emocionado, o pai de Paulo Vitor de Souza, 22 anos, baleado em um assalto na Avenida Cesário de Melo, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste, esteve no Instituto Médico Legal do Centro para realizar a liberação do corpo na manhã desta segunda-feira (26). À imprensa, ele revelou que o filho estava realizando uma entrega no momento em que foi abordado por bandidos.

fotogaleria

"Ele perdeu a vida trabalhando, com uma ‘bag’ nas costas, com roupa de motoboy e na chuva. Ele hesitou em entregar a moto e por isso levou um tiro na cara. A gente vê a banalização da vida, e não tem melhorada em nada. Levaram a moto e os pertences dele, celular, carteira e até a pizza que estava na ‘bag’", disse.



O pai, que não quis se identificar por medo de represálias, revelou que Paulo sempre foi muito trabalhador.



"Ele não mexia em nada de ninguém, não usava drogas, trabalhava em dois, três empregos, mesmo acidentado, quando caiu da moto e quebrou a perna, mesmo assim chegou a trabalhar. É um rapaz que sempre me deu orgulho, nunca mexeu com nada que era dos outros, desde os 15/14 anos sempre trabalhou, sempre procurou viver direito, só orgulho dele", lamentou.



O sonho do entregador era ter independência financeira. Para o pai, o desejo que fica agora é de Justiça. "Eu espero o que todo pai espera quando perde um filho que não está nas drogas, que não está envolvido em crime. Eu espero que os policiais façam o trabalho deles, porque todos nós temos que trabalhar. Espero que a polícia faça o trabalho dela, que prenda. A gente é a favor da vida, não desejo a morte de ninguém", acrescentou. "Ele perdeu a vida trabalhando, com uma ‘bag’ nas costas, com roupa de motoboy e na chuva. Ele hesitou em entregar a moto e por isso levou um tiro na cara. A gente vê a banalização da vida, e não tem melhorada em nada. Levaram a moto e os pertences dele, celular, carteira e até a pizza que estava na ‘bag’", disse.O pai, que não quis se identificar por medo de represálias, revelou que Paulo sempre foi muito trabalhador."Ele não mexia em nada de ninguém, não usava drogas, trabalhava em dois, três empregos, mesmo acidentado, quando caiu da moto e quebrou a perna, mesmo assim chegou a trabalhar. É um rapaz que sempre me deu orgulho, nunca mexeu com nada que era dos outros, desde os 15/14 anos sempre trabalhou, sempre procurou viver direito, só orgulho dele", lamentou.O sonho do entregador era ter independência financeira. Para o pai, o desejo que fica agora é de Justiça. "Eu espero o que todo pai espera quando perde um filho que não está nas drogas, que não está envolvido em crime. Eu espero que os policiais façam o trabalho deles, porque todos nós temos que trabalhar. Espero que a polícia faça o trabalho dela, que prenda. A gente é a favor da vida, não desejo a morte de ninguém", acrescentou.

Paulo trabalhava na pizzaria Dom Marzullo, em Campo Grande. Em homenagem, a unidade informou que estará fechada nesta segunda (26).

Devido a violência na região, centenas de motoboys realizaram uma manifestação a partir do 12h desta segunda-feira (26). No início da tarde, o grupo se deslocava pela Rua Laudelino Vieira de Campos, na altura da Rua Campo Grande. No local, familiares da vítima também estavam reunidos.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a mãe do entregador muito abalada, sendo amparada por parentes. Segundo o Centro de Operações Rio, a via está interditada no trecho. A Polícia Militar e Guarda Municipal acompanham o deslocamento. A CET-Rio e Subprefeitura já foram acionadas.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 40°BPM (Campo Grande) estiveram no local para atender a ocorrência. Os agentes isolaram a área para a perícia, que ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

O corpo de Paulo Vitor será sepultado nesta terça-feira (27), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, a partir das 13h30. O velório acontece na Capela 6, com início às 11h.

Outro caso





Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento em que a vítima saiu de um prédio após realizar uma entrega e subiu em sua motocicleta. Na sequência, Marcelo foi abordado por dois homens armados, que também estavam em uma moto. Desesperado, ele jogou a bolsa de entregas no chão e tentou fugir a pé, mas acabou baleado nas costas poucos metros depois. Nem a motocicleta nem a bolsa foram levadas. Paulo é o segundo motoboy assassinado a tiros no Rio em menos de uma semana. Na última quarta (21), o entregador de pizza , Marcelo Julio da Silva, de 52 anos, foi morto durante uma outra tentativa de assalto na Rua Manuel de Araújo, em Irajá, Zona Norte do Rio.Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento em que a vítima saiu de um prédio após realizar uma entrega e subiu em sua motocicleta. Na sequência, Marcelo foi abordado por dois homens armados, que também estavam em uma moto. Desesperado, ele jogou a bolsa de entregas no chão e tentou fugir a pé, mas acabou baleado nas costas poucos metros depois. Nem a motocicleta nem a bolsa foram levadas.

*Colaboração Érica Martin