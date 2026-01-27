O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Reprodução

Publicado 27/01/2026 15:24

Rio - Thamires Moreira França da Silva, de 23 anos, foi morta a golpes de faca, dentro da própria casa, nesta terça-feira (27), em Itaboraí, na Região Metropolitana. As investigações apontam como autor do crime João Filipi da Silva Santos, de 28 anos, ex-companheiro dela, que já está preso.

De acordo com informações obtidas pelo O DIA, o homem invadiu a casa de Thamires de madrugada e a esfaqueou. A mãe dela, identificada apenas como Marcia Cristina, também foi ferida ao tentar defendê-la. Um vizinho encaminhou ambas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manilha, no mesmo município.

A Polícia Militar informou que agentes do 35º BPM (Itaboraí) receberam chamado para verificar a entrada das vítimas na unidade. No local, porém, receberam a informação de que a equipe médica já havia constatado a morte de Thamires.

Já Marcia Cristina foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, com um corte no braço. A direção da unidade comunicou que ela teve alta à revelia. O filho do casal, de apenas 2 anos de idade, está aos cuidados do Conselho Tutelar.

Ao DIA, o delegado Willians Batista de Souza, titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), contou que João Filipi acabou detido em Minas Gerais, horas depois do crime, após trabalho em conjunto entre a especializada e a Força Especial de Controle de Divisas do Governo do Rio, responsável pela Operação Foco (antigo Programa Barreira Fiscal): "Ele foi preso em Minas porque a perseguição se estendeu. Deve ser lavrado o flagrante por lá, que é o local da captura. Estou tratando com o colega de lá".

Contra João Filipi, já havia um registro na Lei Maria da Penha feito por Thamires. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da vítima.