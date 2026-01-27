O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG)Reprodução
Jovem é morta a facadas dentro de casa em Itaboraí
Investigação aponta como autor do crime o ex-companheiro da vítima, que foi preso horas depois em Minas Gerais
Delegado vai ouvir dono da conta que recebeu R$ 15 mil em golpe contra família de Adriano Imperador
Valor foi transferido por Rosilda Ribeiro, de 65 anos, durante uma ligação falsa
Jovem morta a facadas pelo ex em Itaboraí já havia sido agredida: ‘Tentou enforcá-la’
Suspeito foi preso horas depois em Minas Gerais
Polícia prende sargento da PM por estupro de vulnerável contra enteada na Zona Oeste
Agente teria começado os abusos quando a vítima tinha apenas oito anos
Homem é preso em flagrante em depósito ilegal de equipamentos de visão noturna
Aparelhos trazidos da China eram recebidos por 'laranjas' para esconder os verdadeiros compradores
PM é preso dentro de batalhão suspeito de liderar quadrilha que fraudava a Caixa
Agente tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de organização criminosa
