Familiares amigos soltaram fogo na Rua Cachambi em homenagem ao cantorReprodução/Redes Sociais

Publicado 26/01/2026 10:24

Rio - Familiares e amigos realizaram uma homenagem ao cantor Leonardo Pereira Afonso de Souza, de 38 anos, na noite deste domingo (25). Leozinho, como era conhecido, foi baleado em um assalto no Cachambi, Zona Norte, na última sexta-feira (23) e não resistiu aos ferimentos. Após o sepultamento, um grupo se reuniu em uma rua do bairro, onde fez uma queima de fogos em memória ao artista.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram parentes e amigos reunidos entre as Ruas Cachambi e Honório, área conhecido por ter vários bares e restaurantes. Usando camisas com a foto de Leozinho, o grupo fez uma roda e um minuto de silêncio, antes de saudar o nome do cantor. Em seguida, promoveu uma queima de fogos para celebrar a vítima. Confira abaixo. "Para você, minha vida. Todas as homenagens do mundo. Você é merecedor de todas elas!", escreveu a mulher do artista em uma publicação.

"Meu grande amigo merece isso e muito mais", comentou um amigo da vítima na publicação. "Vá em paz artistinha, você deixou seu legado onde passou", escrevou outro. "Sempre em nossos corações, te amo, a rua é nossa", afirmou mais um.

Segundo testemunhas, na noite de sexta-feira, dois bandidos em uma motocicleta abordaram o cantor e a mulher, no momento em que desembarcavam de um carro para uma festa, na Rua Basílio de Brito. Leonardo foi baleado três vezes e os tiros atingiram a região do abdômen. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, e amigos chegaram a iniciar uma campanha de doação de sangue, mas a vítima morreu horas depois.

Ainda de acordo com relatos, os criminosos envolvidos haviam cometido dois roubos na região pouco antes de matarem Leozinho. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O corpo do artista foi sepultado neste domingo no Crematório e Cemitério Vertical da Penitência, no Caju, na Zona Portuária. Ao som de "Um Dia, Um Adeus", de Guilherme Arantes, "A Amizade", do grupo Fundo de Quintal, "A Amizade é Tudo", de Thiaguinho, e "O Amor é Mais", de Belo, amigos fizeram uma roda de samba como última homenagem.