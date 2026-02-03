Tatiany Brandão Cruz foi atingida por uma bala perdida na comunidade das MalvinasReprodução / Redes Sociais
Irajá: Manicure morre e idosos ficam feridos em ataque de criminosos
Vítimas foram atingidas por balas perdidas
Após recesso, Rodrigo Bacellar volta a pedir licença do mandato na Alerj
Parlamentar justificou o pedido alegando motivos pessoais
Obras de drenagem alteram trânsito em ruas de Copacabana a partir desta terça
Mudança provisória é feita por causa de uma obra de drenagem realizada pela Secretaria Municipal de Conservação
Eduardo Paes: governo federal manterá restrição de passageiros no aeroporto Santos Dumont
Desde outubro de 2023, regras preveem a redistribuição de voos entre os dois terminais da cidade
PM de folga mata suspeito em tentativa de assalto na Barra da Tijuca
Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) apreenderam com a vítima um revólver calibre 38 e um aparelho celular
PM retorna a Senador Camará para retirar barricadas e prende suspeito com fuzil
Moradores viveram clima de tensão durante a manhã desta terça-feira (3) durante a operação policial
Prefeitura batiza Polo Gastronômico do Cachambi em homenagem a cantor morto em assalto
Leonardo Pereira Afonso de Souza, o Leozinho, estava com a mulher quando foi abordado por bandidos, no mês passado
