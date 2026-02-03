Tatiany Brandão Cruz foi atingida por uma bala perdida na comunidade das Malvinas - Reprodução / Redes Sociais

Tatiany Brandão Cruz foi atingida por uma bala perdida na comunidade das MalvinasReprodução / Redes Sociais

Publicado 03/02/2026 11:45 | Atualizado 03/02/2026 20:50

Rio - Uma mulher morreu e dois idosos ficaram feridos em um ataque de criminosos na comunidade das Malvinas, em Irajá, na Zona Norte, no último domingo (1º).

Segundo relatos de testemunhas, traficantes do Comando Vermelho teriam invadido a região, controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), e atiraram contra membros do grupo rival. As vítimas foram atingidas por balas perdidas.

A manicure Tatiany Brandão Cruz, de 41 anos, estaria na porta de casa fazendo a unha de uma cliente quando um tiro a atingiu. A vítima foi socorrida, levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá e, posteriormente, transferida para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu. O corpo dela foi sepultado na tarde desta terça-feira (3), no Cemitério de Irajá, na Zona Norte.

Sebastião Gomes Valadão, 72, e João dos Santos, 71, também foram levados para a UPA de Irajá. Depois, eles deram entrada no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o primeiro permanece internado com quadro estável. O segundo recebeu alta nesta segunda-feira (2).

No fim da tarde desta segunda, moradores da comunidade realizaram um protesto na região pedindo ajuda das autoridades, cobrando mais segurança e medidas para evitar novos episódios de violência.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 41° BPM (Irajá) intensificaram o policiamento na região após o ataque.

A 23ª DP (Méier) investiga o caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.