Equipes da Secretaria de Conservação atuam na demolição de imóveis na favela do metrô

Rio - Quatro imóveis da favela do metrô, no Maracanã, na Zona Norte, estão sendo demolidos por equipes da Secretaria Municipal de Conservação na manhã desta terça-feira (3). A medida ocorre após o desabamento que matou Michele Martins, 40, e deixou nove pessoas feridas, incluindo duas filhas da vítima, de 14 e 7 anos.
Equipes da Secretaria de Conservação atuam na demolição de imóveis na favela do metrô
Equipes da Secretaria de Conservação atuam na demolição de imóveis na favela do metrô


A tragédia ocorreu na madrugada de segunda (3), deixando Michele e a filha mais nova soterradas. A menina foi socorrida com vida após cinco horas embaixo dos escombros e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde permanece internada com quadro de saúde estável.

O imóvel que desabou possuía quatro andares. Em imagens, obtidas pelo DIA, é possível ver infiltrações e a estrutura muito danificada momentos antes do incidente. O vídeo foi gravado pelo produtor e ajudante comunitário Tácito Simões, de 30 anos, que morava no andar de baixo. Ele disse que ouviu estalos no prédio durante a madrugada, após a forte chuva acompanhada de ventania que atingiu a cidade do Rio.

Após o trabalho do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil Municipal interditou 13 imóveis residenciais e orientou a demolição de todos eles. Segundo o órgão, as edificações, em condições precárias, apresentam risco de desmoronamento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), todas famílias foram atendidas no local e receberam insumos emergenciais e colchonetes.

O acompanhamento social seguirá sendo realizado pelo CRAS da região, com orientações para a emissão de segunda via de documentos e outros encaminhamentos socioassistenciais. Além disso, as pessoas afetadas com renda mensal de até três salários mínimos também receberam o Cartão Protege SUAS, no valor de R$ 250. "O benefício garante acesso a alimentos, materiais de limpeza e itens de higiene pessoal", acrescentou em nota.
O Centro de Operações Rio frisou ainda que, ao todo, 11 famílias estão desalojadas, mas recusaram a oferta de acolhimento institucional.
Na região, duas faixas da Avenida Rei Pelé, sentido Grande Méier, permanecem ocupadas, na altura da Uerj.
Outras duas faixas da pista e a motofaixa existente no trecho estão liberadas à passagem de veículos. O trânsito apresenta retenções desde a altura do estádio do Maracanã.

Equipes da Secretaria de Conservação atuam na demolição de imóveis na favela do metrô
Equipes da Secretaria de Conservação atuam na demolição de imóveis na favela do metrô