Bombeiros atuam no resgate de mãe e filha no MaracanãDivulgação

Publicado 02/02/2026 06:30

Rio - Uma mulher morreu e a filha, de 7 anos, ficou ferida durante um desabamento de um prédio na favela do metrô, no Maracanã, na Zona Norte, na madrugada desta segunda-feira (2). Michele Martins, 40, e a criança ficaram presas sob os escombros. Outras oito pessoas foram socorridas com vida, incluindo uma adolescente. O caso será investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira), que já realizou a perícia no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 1h33. Os militares conseguiram realizar o resgate cerca de cinco horas depois, por volta das 6h30, e em seguida tiveram acesso ao corpo de Michele. Ainda durante as buscas, a criança chegou a pedir ajuda: "Me tira daqui! Mamãe, mamãe", disse repetidamente.

A menina precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar. De acordo com a direção da unidade, o estado de saúde dela é estável.

Criança de 7 anos, soterrada em desabamento de casas no Maracanã, pediu ajuda durante o trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros. A mãe dela, Michele Martins, 40, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Mais de 50 agentes e 7 unidades operacionais atuaram na região, incluindo especialistas do Grupo de Operações Especiais (GOESP) e alunos do Curso de Operações de Salvamento em Desastres (COSD), com apoio de 12 viaturas.



No início da manhã, ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Luciano Sarmento, falou sobre os ferimentos das vítimas. A adolescente, de 14 anos, foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas já recebeu alta.



"Conseguimos resgatar duas crianças com vida, uma jovem de 14 anos, totalmente íntegra, com poucas escoriações, e uma criança de 7 anos, onde tinham poucas escoriações, fraturas fechadas, nada tão grave. Foi um trabalho de muito cuidado e com muita técnica (...) Agora nós estamos resgatando a última pessoa, infelizmente a óbito e vamos passar o local para a Defesa Civil", explicou.

Nas redes sociais, o governador Cláudio Castro lamentou o caso e parabenizou o trabalho dos socorristas. "Me solidarizo com os familiares e amigos neste momento de dor e consternação. Quero destacar o profissionalismo, a coragem e a dedicação dos nossos bombeiros, que atuam incansavelmente para salvar vidas, mesmo em condições adversas", afirmou.



Castro reforçou ainda que segue acompanhando, em tempo real, a situação das chuvas em todas as regiões do estado, por meio do monitoramento contínuo da Defesa Civil e do Cemaden, em integração com os municípios.

"Todas as equipes permanecem de prontidão para agir com rapidez sempre que necessário. Nossa prioridade absoluta é proteger a população. Em caso de emergência, ligue 193", frisou.

O prefeito Eduardo Paes também prestou solidariedade aos familiares. "Acompanhei por toda a madrugada o desabamento na Mangueira que infelizmente acabou com a morte de uma mãe. Graças ao eficiente trabalho do Corpo de bombeiros, duas crianças foram resgatadas com vida. Meus sentimentos aos familiares e amigos. O time da prefeitura está presente com vários órgãos para minimizar a dor desse momento!", disse.

O município do Rio registrou fortes chuvas durante a noite de domingo (1º) e madrugada desta segunda (2), e chegou a entrar em Estágio 2.

Interdição

Segundo o Centro de Operações Rio, devido ao desabamento, a Avenida Rei Pelé está com duas faixas interditadas, no sentido Méier, na altura da Rua São Francisco Xavier. Como rota alternativa, motoristas podem optar pela Rua Visconde Niterói.

A Defesa Civil Municipal interditou 13 imóveis residenciais e orientou a demolição de todos eles após o desabamento de um imóvel de quatro andares. As edificações, em condições precárias, apresentam risco de desmoronamento. Pela manhã, equipes trabalhavam na demolição de três residências.



Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social estão no local prestando atendimento às famílias, oferecendo acolhimento, orientação e encaminhamentos necessários. A Subprefeitura da Grande Tijuca, Guarda Municipal e CET-Rio apoiam a operação.