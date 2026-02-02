Rouba Cena foi detido ao deixar um hotel onde se escondia em Botafogo - Reprodução

Rouba Cena foi detido ao deixar um hotel onde se escondia em BotafogoReprodução

Publicado 02/02/2026 19:39

Rio – Jeferson Dias Lino, conhecido como Rouba Cena, foi preso na tarde desta segunda-feira (2), quando deixava um hotel em Botafogo, na Zona Sul, onde se escondia de equipes de segurança. Investigações apontam que ele é o segundo na hierarquia do tráfico de drogas na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste, e teve envolvimento no atentado que deixou o piloto de helicóptero da Polícia Civil, Felipe Marques Monteiro, internado por nove meses por levar um tiro de fuzil na cabeça

Segundo a corporação, o setor de inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) recebeu informações dando conta de que Rouba Cena havia deixado a Vila Aliança devido a uma operação policial para se esconder no hotel. Ao tentar sair do estabelecimento, acabou interceptado por agentes da especializada.

Integrante da facção Terceiro Comando Puro (TCP), Rouba Cena possui mais de 40 anotações criminais, por crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo e organização criminosa, dentre outros. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola Glock carregada.

Ataque a helicóptero

Felipe Marques, de 45 anos, deixou o Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul, em 15 de dezembro. Em março, ele havia sido baleado enquanto pilotava uma aeronave do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

O piloto sobrevoava a Vila Aliança durante uma operação contra roubo de vans. Imagens publicadas nas redes sociais à época deram a dimensão da intensidade dos disparos em direção ao helicóptero.