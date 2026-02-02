Ao todo, 25 imóveis nas zonas Norte e Oeste darão lugar a novas garagens de ônibus no Rio - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 02/02/2026 20:38

Rio – O prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) decretou a desapropriação de 25 imóveis, nas zonas Norte e Oeste, para que sejam construídas garagens de ônibus. A decisão, que já está em vigor, foi publicada na edição desta segunda-feira (2) do Diário Oficial do Município.

No texto, Paes cita a Constituição Federal, que assegura o transporte como direito social fundamental, e destaca o “caráter essencial” do serviço de ônibus para a população. O prefeito ainda ressalta que as garagens “são infraestruturas estratégicas para viabilizar a sua operação, sendo indispensáveis para o estacionamento, manutenção preventiva e corretiva, limpeza e abastecimento dos veículos que atendem diariamente” os passageiros.

Na lista de vias onde estão situados os imóveis desapropriados, aparecem a Avenida de Santa Cruz, no bairro de mesmo nome; a Estrada do Galeão e a Rua Mileto Maciel, na Ilha do Governador; e as ruas Boiobi e Engenheiro Paula Lopes, em Bangu.

A Prefeitura não deu mais detalhes sobre as novas garagens, como prazos para obras e quantas empresas fariam uso dos espaços.

Crise e protesto