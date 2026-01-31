Prefeitura do Rio lacra garagem de ônibus das Viações Real e Vila Isabel - Reprodução / Secretaria Municipal de Coordenação Governamental

Prefeitura do Rio lacra garagem de ônibus das Viações Real e Vila Isabel Reprodução / Secretaria Municipal de Coordenação Governamental

Publicado 31/01/2026 10:55

Rio - O prefeito Eduardo Paes, o vice, Eduardo Cavaliere, e a secretária de Transportes Maína Celidônio lacraram a garagem das viações Real Auto Ônibus e Vila Isabel em uma operação na manhã deste sábado (31). A medida, segundo o prefeito, é uma resposta à perda do prazo de vistoria anual obrigatória, péssimas condições no estado dos veículos e falta de circulação.

Veja o vídeo:



Acabando com a festa dessa turma! Dá trabalho e leva tempo mas vamos vencer! pic.twitter.com/2xF9pQZg3C — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 31, 2026

A garagem, compartilhada pelas duas empresas, fica na Rua Viana Drumond, 45, no Grajaú, Zona Norte.

"Só para vocês terem um número: dos 250 ônibus que essas empresas botam na rua, ontem [sexta-feira] só tinham 17 circulando", comentou o prefeito em um vídeo publicado nas redes sociais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMT), nenhum dos 50 veículos pertencentes à Viação Vila Isabel realizou vistoria no prazo determinado. Já a outra empresa lacrada, submeteu somente 50 dos 200 ônibus à fiscalização.

"A partir da determinação que a Prefeitura deu, elas já começam operando com 60% dos coletivos na segunda-feira, o que já é bem maior que está circulando agora. A gente espera que o consórcio consiga operar com 100%. Se isso não acontecer, começaremos uma licitação, contratação de novo motoristas” concluiu Cavaliere.

Em meio a essas irregularidades, passageiros que precisam destes ônibus para sair de bairros da Zona Norte e chegar ao trabalho, na Zona Sul, têm sofrido com a falta de linhas. Ao DIA, o fotógrafo Felipe Alves relatou a dificuldade diária para conseguir embarcar na linha 460, que liga São Cristóvão até o Leblon.

"Eu trabalho na Gávea, e inúmeras vezes me atrasei esperando o 460. Todos os ônibus da Real são muito ruins, o 110, 461, esses são horrorosos. Especialmente o 460, nunca passava e quando chegada, estava quebrado, sempre muito lotado e sem ar-condicionado. Muitas vezes, já cheguei no ponto e descobri que estava tendo paralisação", relatou.

Procurada, a Rio Ônibus ainda não se pronunciou.

Frequentes paralisações

As empresas também são alvos frequentes de paralisação dos motoristas. A última mobilização foi em 5 de dezembro , em que os condutores reclamaram do atraso nos salários, no tíquete alimentação, nas férias e FGTS.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo