Polícia Militar apreendeu 41 objetos perfurocortantes no Bloco da GoldDivulgação/PMRJ
Segundo a PM, 1,5 mil policiais militares foram mobilizados para o esquema especial de segurança montado para o sábado (31) e o domingo (1º).
PM prende homem e apreende mais de 40 objetos perfurocortantes no Bloco da Gold
Uma pistola de choque também foi recolhida pelos agentes
Chuva forte causa transtornos em vários pontos da cidade do Rio
Moradores da Ilha do Governador relataram ruas alagadas e árvores derrubadas com a força dos ventos
Disque Denúncia divulga cartaz de foragida por aplicar golpe 'Boa Noite, Cinderela' em idosos
Elisângela Pereira da Rocha Andrade, conhecida como Zanja, de 50 anos, possui 29 anotações criminais e quatro mandados de prisão
Polícia prende quinto envolvido em morte de agente civil em Niterói
Segundo as investigações, José Gomes da Rocha Neto teve papel direto no planejamento do homicídio
Guarda Municipal prende suspeito de atirar a mulher do 2º andar no Centro
Vítima de 35 anos foi socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital Souza Aguiar; homem foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia
Policial penal morre em tentativa de roubo a moto na Linha Amarela
Denilson Ribeiro Dias estava acompanhado da mulher quando criminosos armados o abordaram dentro do Túnel da Covanca
