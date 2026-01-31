Polícia Militar apreendeu 41 objetos perfurocortantes no Bloco da Gold - Divulgação/PMRJ

Polícia Militar apreendeu 41 objetos perfurocortantes no Bloco da GoldDivulgação/PMRJ

Publicado 31/01/2026 19:50

Rio - A Polícia Militar prendeu um homem por tentativa de furto e apreendeu 41 objetos perfurocortantes, entre facas e tesouras, durante as revistas realizadas no Bloco da Gold, no Circuito Preta Gil , no Centro do Rio, neste sábado (31). Uma pistola de choque também foi recolhida pelos agentes.

Ao todo, 23 pontos de revista e controle de acesso foram montados para a entrada dos foliões no perímetro onde os grandes blocos desfilam. O homem detido tentou furtar o celular de uma foliã e foi encaminhado para a 4ª DP (Presidente Vargas).



Segundo a PM, 1,5 mil policiais militares foram mobilizados para o esquema especial de segurança montado para o sábado (31) e o domingo (1º).

Bloco com recorde de público

Pelo terceiro ano consecutivo, o cantor Léo Santana arrastou uma multidão no Bloco da Gold. Recorde de público nas edições anteriores, o GG da Bahia repetiu o sucesso do megabloco com um público de cerca de 250 mil pessoas atrás do trio elétrico no percurso entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos. O desfile teve início por volta das 8h e terminou pouco depois das 13h.