Rio - A Polícia Militar prendeu um homem por tentativa de furto e apreendeu 41 objetos perfurocortantes, entre facas e tesouras, durante as revistas realizadas no Bloco da Gold, no Circuito Preta Gil, no Centro do Rio, neste sábado (31). Uma pistola de choque também foi recolhida pelos agentes.
Ao todo, 23 pontos de revista e controle de acesso foram montados para a entrada dos foliões no perímetro onde os grandes blocos desfilam. O homem detido tentou furtar o celular de uma foliã e foi encaminhado para a 4ª DP (Presidente Vargas).

Segundo a PM, 1,5 mil policiais militares foram mobilizados para o esquema especial de segurança montado para o sábado (31) e o domingo (1º).
Bloco com recorde de público
Pelo terceiro ano consecutivo, o cantor Léo Santana arrastou uma multidão no Bloco da Gold. Recorde de público nas edições anteriores, o GG da Bahia repetiu o sucesso do megabloco com um público de cerca de 250 mil pessoas atrás do trio elétrico no percurso entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos. O desfile teve início por volta das 8h e terminou pouco depois das 13h.