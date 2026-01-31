Rafael Vilela da Silva foi executado à queima-roupa no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo - Reprodução/Redes sociais

31/01/2026

Rio - Quatro suspeitos morreram em confronto com a Polícia Militar na Comunidade do Rola Bosta, em Belford Roxo, na noite de sexta-feira (30). A ocorrência aconteceu horas depois do assassinato do mototaxista Rafael Vilela da Silva, no bairro Bom Pastor, no mesmo município.

Toda a ação policial teve início após o homicídio de Rafael. De acordo com imagens de uma câmera de segurança de um ferro-velho, a vítima foi abordada às 15h46 de sexta-feira (30), momentos depois de entrar no estabelecimento. Ele vestia um colete de delivery e usava capacete. Em seguida, um homem atira pelo menos 30 vezes contra a vítima, à queima-roupa. Um segundo suspeito, com roupas camufladas, também aparece nas imagens e faz novos disparos contra Rafael, que já estava caído no chão, sem reação.



No momento da emboscada no ferro-velho, havia uma criança no local. Antes dos primeiros tiros, um dos criminosos grita para o menino: "Sai daí, menor, sai daí". Uma mulher que estava no caixa do estabelecimento também presenciou o crime. Veja o vídeo abaixo: Segundo o 39º BPM (Belford Roxo), os mortos no confronto eram conhecidos como Bibico, Urubuzinho, JN e Maçã. Eles integravam o Comando Vermelho (CV), que atua no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, e exerciam a função de "puxadores de guerra" do criminoso Edgard Alves Andrade, o Doca , considerado um dos mais procurados do país. Com o grupo, foram apreendidos um fuzil modelo AK-47 e três fuzis Colt 5.56, além de quatro carregadores municiados, uma granada e um carro.





Após uma análise preliminar das imagens, a Polícia Militar identificou que o criminoso Maçã seria um dos autores do homicídio. A área foi isolada, e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.



Diante do crime, o comando do 39º BPM e o setor de inteligência da unidade iniciaram um trabalho de monitoramento e coleta de dados. Nesse processo, foi constatado que integrantes do crime organizado local chegaram a publicar ameaças em redes sociais contra moradores, indicando a continuidade das ações violentas.



Com base no rastreamento, os policiais localizaram um grupo entrando em um veículo na Comunidade do Rola Bosta, na altura da Rua Miguel Guimarães. Segundo a corporação, houve intenso confronto, e os quatro suspeitos foram baleados e socorridos ao Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiram aos ferimentos.



Ainda de acordo com a PM, o grupo era apontado como responsável por diversas ações violentas relacionadas à disputa territorial em comunidades da Baixada Fluminense, como Gogó da Ema e Trio de Ouro, em Belford Roxo e São João de Meriti. Os envolvidos também atuavam em áreas já dominadas pela facção criminosa, como a própria Rola Bosta e Castelar, ambas em Belford Roxo.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

