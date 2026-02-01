Karla Fassini é empreendedora desde os 17 anos - Divulgação

Karla Fassini é empreendedora desde os 17 anosDivulgação

Publicado 01/02/2026 00:00

A Rede Imulheres realiza, na quarta-feira (4), das 12h30 às 17h, a 2ª edição do Talk Empreenda - Palco Delas no Sebrae RJ, no Centro do Rio. O evento, liderado pela empresária, comunicadora e mentora, Karla Fassini, referência no fomento ao empreendedorismo feminino e na valorização da saúde mental das mulheres, dá voz a quem quer ter um negócio e não sabe por onde começar.

Além de Fassini, outras empreendedoras visionárias estarão participando de debates sobre vida pessoal e profissional. E o melhor, tudo gratuito. A inscrição pode ser feita pelo Sympla que pode ser acessada pela bio @redeimulheres.

Vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2023 e homenageada em mais de 10 instituições de empreendedorismo. É influenciadora junto ao público 50+, Karla une experiência prática e formação acadêmica, Comunicação Social (Publicidade), pós graduações em Gestão de Projetos (PMI), Marketing de Relacionamento e Psicologia Positiva, para construir ações de impacto social e econômico.

Empreendedora desde os 17 anos e produtora executiva na economia criativa desde os 23, atuou em grandes produções e em empresas como TV Globo, TV Record e Conspiração Filmes. Desde 2014 é CEO da Curtiu Produções, produtora de vídeos e conteúdos digitais, e atua como treinadora oficial de palestrantes, mentora de empreendedoras e especialista em comunicação positiva, marketing digital e posicionamento de marcas.



Em 2017 fundou a Rede Imulheres, startup de alto impacto que oferece capacitação, networking e comercialização de infoprodutos para empreendedoras, gerando renda e visibilidade. Em 8 de março de 2024 lançou a Editora Imulheres, a primeira do Rio de Janeiro dedicada exclusivamente a autoras, com catálogo que abrange não ficção, desenvolvimento pessoal, negócios, espiritualidade, literatura terapêutica, poesia, biografias e ficção, transformando histórias femininas em voz, autoridade e oportunidades concretas.



Apresenta um dos maiores e bem conceituado Evento sobre empreendedorismo feminino Empreenda mais Imulheres”, de dois, em dois meses, onde reúne empreendedoras para aprender mais com especialistas de várias áreas, inclui um feira das empreendedoras, onde apresentas seus trabalhos, vendem e se conectam.



Karla está disponível para entrevistas, reportagens, podcasts e palestras em todo o Brasil, abordando temas como prevenção do burnout, psicologia positiva aplicada aos negócios, mercado para mulheres 50+, economia criativa, produção audiovisual e formação de autor.

O Sebrae RJ – Escola de Negócios fica na Avenida Marechal Câmara, 171 – Centro – Rio de Janeiro/RJ. O credenciamento e coffee break serão realizados a partir das 12h30.



