O Programa aconteceu em várias unidades, entre elas o GET Lins de Vasconcelos Divulgação
Na contramão desse cenário, o Município do Rio de Janeiro, por meio da Gerência de Relações Étnico-raciais (GERER), da Secretaria Municipal de Educação, disponibiliza o curso Território Educador. São formações para educadores da rede voltadas à promoção da equidade racial na educação, que disponibilizam ferramentas para a construção de práticas pedagógicas alinhadas à equidade racial e ao reconhecimento do Currículo Carioca como um instrumento de combate ao racismo e promoção da inclusão. O Território Educador é uma parceria com o Projeto SETA (Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista), cujo objetivo é transformar a rede pública escolar brasileira em um ecossistema de qualidade social antirracista.
"Essa formação é uma estratégia para a promoção da equidade racial e o fortalecimento de políticas públicas da rede municipal de ensino, à medida que amplia o espaço de diálogo entre o nível central, as coordenadorias regionais de educação e as unidades escolares.. A partir do curso, as iniciativas de implementação de Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) nas escolas públicas são fortalecidas, com a atuação dos professores que passaram pelo percurso formativo", destaca Karoline Kass, Especialista em Educação do SETA.
"Em termos de números, somos a maior rede pública da América Latina, com 1.557 unidades. É muito importante que haja esse programa, porque ele não demanda somente que o professor assista à formação, volte para a escola e faça o seu próprio trabalho. Esse educador tem a função de ser um multiplicador. Por isso, tudo aquilo que ele aprende no curso vira o próprio plano de ação da unidade escolar, envolvendo os parceiros, a direção, a comunidade e, consequentemente, impactando muito melhor e mais eficientemente os nossos alunos”, comenta Joana Oscar, Coordenadora da GERER.
Escola do Lins de Vasconcelos participa
"Acredito que estamos no início de uma longa caminhada, que é necessária para implementarmos efetivamente a educação antirracista no sistema público de ensino. Com isso, acredito que a formação oferecida pelo Programa Território Educador precisa ser contínua, pois através dela capacitamos toda a rede escolar para abordar os assuntos em sala de aula", salienta a coordenadora.
A unidade escolar, que atende cerca 450 alunos, da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, tem como um dos projetos para implementação da educação antirracista a iniciativa 'Africanidade Brasileira' que por meio de contações de histórias, desfiles de roupas customizadas e exposições de trabalhos, enaltece a cultura afro-brasileira.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.