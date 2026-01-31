Chuva forte causou pontos de alagamentos na Ilha do Governador, na Zona NorteReprodução/Redes sociais
A chuva também impactou o transporte público. A Mobi-Rio informou que, devido a alagamentos provocados pelas fortes chuvas no entorno do Terminal Curral Falso, os intervalos das seguintes linhas estão irregulares:
10 - Alvorada X Santa Cruz
15 - Alvorada X Curral Falso
17 - Santa Cruz X Campo Grande
20 - Salvador Allende X Santa Cruz
28 - Curral Falso X Pingo D'Água
CHOVE MODERADO NA ZONA NORTE | PREVISÃO DE PANCADAS DE CHUVA PARA A PRÓXIMA HORA— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 31, 2026
Segundo o Alerta Rio, entre 16h30 e 16h45, houve registro de chuva moderada na estação Irajá (3,0mm)
Atenção, carioca! Previsão de pancadas de chuva na próxima hora em pontos da Zona Norte e na… pic.twitter.com/p3ZhDSxleU
Na quarta-feira (4), áreas de instabilidade associadas à atuação de um sistema de baixa pressão na costa da Região Sudeste manterão o tempo instável na cidade do Rio. Assim, o céu estará nublado e há previsão de pancadas de chuva a partir do final do período da manhã. Os ventos estarão moderados.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.