Chuva forte causou pontos de alagamentos na Ilha do Governador, na Zona Norte - Reprodução/Redes sociais

Chuva forte causou pontos de alagamentos na Ilha do Governador, na Zona NorteReprodução/Redes sociais

Publicado 31/01/2026 19:21 | Atualizado 31/01/2026 19:39

Rio - Bairros das zonas Norte, Oeste e Sudoeste foram atingidos por uma forte pancada de chuva na tarde deste sábado (31). A Ilha do Governador está entre as áreas mais afetadas. Segundo moradores, choveu intensamente por cerca de 40 minutos na região, volume suficiente para alagar ruas e derrubar árvores.



A chuva também impactou o transporte público. A Mobi-Rio informou que, devido a alagamentos provocados pelas fortes chuvas no entorno do Terminal Curral Falso, os intervalos das seguintes linhas estão irregulares:



10 - Alvorada X Santa Cruz

15 - Alvorada X Curral Falso

17 - Santa Cruz X Campo Grande

20 - Salvador Allende X Santa Cruz

28 - Curral Falso X Pingo D'Água





CHOVE MODERADO NA ZONA NORTE | PREVISÃO DE PANCADAS DE CHUVA PARA A PRÓXIMA HORA



Segundo o Alerta Rio, entre 16h30 e 16h45, houve registro de chuva moderada na estação Irajá (3,0mm)



Atenção, carioca! Previsão de pancadas de chuva na próxima hora em pontos da Zona Norte e na… pic.twitter.com/p3ZhDSxleU — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 31, 2026 Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva avançaram pelas Zonas Oeste e Sudoeste. Por volta das 18h40 houve registro de chuva muito forte na estação Barra/Riocentro (12,4mm).

Previsão do tempo para os próximos dias

Entre este domingo (1º) e terça-feira (3), o tempo no Rio permanecerá instável, com nebulosidade variada e previsão de pancadas de chuva na tarde/noite destes dias. Os ventos estarão fracos a moderados.



Na quarta-feira (4), áreas de instabilidade associadas à atuação de um sistema de baixa pressão na costa da Região Sudeste manterão o tempo instável na cidade do Rio. Assim, o céu estará nublado e há previsão de pancadas de chuva a partir do final do período da manhã. Os ventos estarão moderados.