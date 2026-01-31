Chuva forte causou pontos de alagamentos na Ilha do Governador, na Zona NorteReprodução/Redes sociais

Rio - Bairros das zonas Norte, Oeste e Sudoeste foram atingidos por uma forte pancada de chuva na tarde deste sábado (31). A Ilha do Governador está entre as áreas mais afetadas. Segundo moradores, choveu intensamente por cerca de 40 minutos na região, volume suficiente para alagar ruas e derrubar árvores.

A chuva também impactou o transporte público. A Mobi-Rio informou que, devido a alagamentos provocados pelas fortes chuvas no entorno do Terminal Curral Falso, os intervalos das seguintes linhas estão irregulares:

10 - Alvorada X Santa Cruz
15 - Alvorada X Curral Falso
17 - Santa Cruz X Campo Grande
20 - Salvador Allende X Santa Cruz
28 - Curral Falso X Pingo D'Água
Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva avançaram pelas Zonas Oeste e Sudoeste. Por volta das 18h40 houve registro de chuva muito forte na estação Barra/Riocentro (12,4mm).

Previsão do tempo para os próximos dias
Entre este domingo (1º) e terça-feira (3), o tempo no Rio permanecerá instável, com nebulosidade variada e previsão de pancadas de chuva na tarde/noite destes dias. Os ventos estarão fracos a moderados.

Na quarta-feira (4), áreas de instabilidade associadas à atuação de um sistema de baixa pressão na costa da Região Sudeste manterão o tempo instável na cidade do Rio. Assim, o céu estará nublado e há previsão de pancadas de chuva a partir do final do período da manhã. Os ventos estarão moderados.