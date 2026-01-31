Prefeito do Rio, vice Eduardo Cavaliere e secretário de Educação Renan Ferreirinha estiveram no GET Pio X - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Rio - O Dia do Acolhimento da rede pública de ensino do Rio, neste sábado (31), deu boas-vindas e entregou kits escolares aos mais de 650 mil estudantes, que voltam às salas de aula na próxima quarta-feira (4). As atividades de preparação para o início do ano letivo acontecem nas 1.557 unidades municipais, visando ambientar os alunos e fortalecer vínculos entre as instituições e os responsáveis.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, participaram do evento no Ginásio Educacional Tecnológico (GET) Pio X, no Tanque, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, onde fizeram a entrega simbólica dos materiais e uniformes. Cada aluno recebeu camisetas, bermudas e um par de tênis, cadernos, lápis, borracha, canetas, apontador, lápis de cor, canetinhas, giz de cera, tesoura, cola, régua, esquadros, tinta guache, pincel e massa de modelar, além das apostilas do RioEduca.

"A Educação carioca nos orgulha muito. É a maior rede do Brasil, com muitas escolas, com muita qualidade. E óbvio, para que se tenha um bom ensino, você precisa de um bom professor, com boas condições, boas instalações, mas a molecada precisa de material também. O material que a gente entrega, se pedir para os pais comprarem nas papelarias, nas lojas, estamos falando aí de algo em torno de R$ 250, R$ 300. A gente sabe que é muito dinheiro para a absoluta maioria da população. Hoje é o dia que está sendo distribuído isso para toda a cidade, para todos os carioquinhas que vão começar suas aulas com dignidade, com condições, com material muito chique e de muita qualidade", explicou Paes.

A preparação para o primeiro dia de aula envolve ações que vão desde a efetivação das matrículas dos alunos até a elaboração da proposta pedagógica, a produção e a entrega de materiais didáticos, a organização da merenda escolar e ajustes na infraestrutura das instituições de ensino. As atividades têm como objetivo garantir uma experiência educacional eficiente e acolhedora para os estudantes.

"Nenhum lugar do país está tão preparado para o início do ano letivo como a cidade do Rio de Janeiro. O que a gente quer é que os nossos alunos tenham tudo o que eles precisam para um ano de muito aprendizado e sucesso. É o que as famílias desejam também: que as escolas tenham todo apoio necessário para que os alunos possam focar em estudar", destacou o secretário Renan Ferreirinha.

A rede de ensino da capital é a maior da América Latina e a Secretaria Municipal de Educação (SME) investiu aproximadamente R$ 83 milhões em uniforme e material escolar. Ao todo, estão sendo entregues mais de 4 milhões de itens, sendo 1,25 milhão de camisetas, 600 mil bermudas e mais de 600 mil pares de tênis.

