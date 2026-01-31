Suspeito foi detido pela GM - Divulgação/GM

Publicado 31/01/2026 15:29

Guardas municipais da 1ª Inspetoria (Centro) prenderam em flagrante, na manhã deste sábado (31), um suspeito de jogar a companheira, de 35 anos, do segundo andar de uma residência no Centro do Rio de Janeiro.

As equipes chegaram ao local após serem acionadas por moradores. Ao encontrarem a vítima caída na via pública, os agentes isolaram a área e acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a mulher ao Hospital Municipal Souza Aguiar. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Em seguida, os guardas localizaram o suspeito ainda dentro da residência do casal. Ele afirmou que houve apenas uma discussão entre os dois. Mesmo assim, os agentes realizaram a prisão e o conduziram inicialmente à 6ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova) e, depois, à 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado e o homem permaneceu preso.

De acordo com dados da Guarda Municipal do Rio, somente em 2025 foram registrados 24.194 atendimentos a mulheres vítimas de violência. No mesmo período, 3.933 medidas protetivas foram solicitadas, resultando em 51 prisões e na condução de 265 homens às delegacias.