Elisângela Pereira da Rocha Andrade, conhecida como Zanja, de 50 anos, está foragida - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 31/01/2026 18:32 | Atualizado 31/01/2026 18:51

Rio - O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, neste sábado (31), um cartaz para auxiliar as investigações da Polícia Civil na localização e prisão de Elisângela Pereira da Rocha Andrade, conhecida como Zanja, de 50 anos. A mulher está foragida desde março do ano passado, suspeita de aplicar o golpe conhecido como 'Boa Noite, Cinderela' em idosos.

Com novo pedido de prisão preventiva solicitado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), ela soma 29 anotações criminais e quatro mandados já expedidos pela Justiça. Entre os crimes atribuídos a Elisângela estão roubo, estelionato, lesão corporal e ameaça. De acordo com a promotoria, ao menos sete registros estão relacionados ao golpe em que a vítima é dopada para facilitar o roubo.

"Elisângela é uma criminosa extremamente perigosa, inclusive com quatro condenações na Justiça. O Ministério Público mais uma vez não só a denuncia, mas também pede a prisão preventiva dela. No início de 2025, ela recebeu um benefício para sair da cadeia, não retornou e continuou com sua vida criminosa", afirmou o promotor Sauvei Lai.

Segundo as investigações, Elisângela fez vítimas em diferentes bairros do Rio. Ela marcava encontros por meio de aplicativos de relacionamento e, na presença das vítimas, colocava substâncias entorpecentes nas bebidas para dopá-las.

Recentemente, um novo caso foi atribuído a ela. Em novembro do ano passado, usando o nome falso de Amanda, Elisângela conheceu um homem por um aplicativo e marcou um encontro, convencendo a vítima a recebê-la em casa. Imagens de câmeras de segurança mostram os dois entrando juntos em uma farmácia minutos antes do crime e, em seguida, seguindo para a residência do homem.

De acordo com a vítima, ela colocou um sonífero no refrigerante. Ao acordar no dia seguinte, ele percebeu o desaparecimento de documentos, da chave da casa e de dinheiro, além de uma transferência via Pix. O prejuízo financeiro teria sido de cerca de R$ 5,4 mil, além da perda de documentos pessoais.

Presa em 2017, Elisângela foi condenada a 40 anos de reclusão. Em janeiro de 2025, ela progrediu do regime fechado para o semiaberto e recebeu o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL). No dia 25 de março do mesmo ano, saiu da unidade prisional e não retornou. Até o momento, cumpriu apenas 17% da pena, restando ainda 33 anos, quatro meses e 13 dias.

Zanja possui ainda outros três mandados de prisão preventiva expedidos pelas seguintes varas criminais: 2ª Vara Criminal da Regional Santa Cruz, pelo crime de roubo; 36ª Vara Criminal da Capital, por furto qualificado; e 43ª Vara Criminal da Capital, pelos crimes de roubo e furto qualificado.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de Elisângela Pereira da Rocha Andrade, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.

