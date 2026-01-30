Elisângela Pereira da Rocha Andrade é considerada foragida - Reprodução

Elisângela Pereira da Rocha Andrade é considerada foragidaReprodução

Publicado 30/01/2026 22:22 | Atualizado 30/01/2026 22:42

Rio – O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) solicitou à Justiça do Rio a prisão preventiva de Elisângela Pereira da Rocha Andrade, 50 anos. Ela responde por ter aplicado o golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela" em idosos. Desde março de 2025, ela é considerada foragida.

De acordo com investigações da Polícia Civil, Elisângela fez vítimas em diferentes bairros do Rio. Ela marcava encontros a partir de aplicativos de relacionamentos e, na presença das vítimas, usava substâncias entorpecentes em bebidas para dopá-las.

Na sequência, a criminosa roubava pertences como cartões de bancos e dinheiro a fim de efetuar compras ao lado de um comparsa ainda não identificado.

Presa em 2017, Elisângela, em regime semiaberto, recebeu o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL) em janeiro de 2025, deixando de retornar à cadeia dois meses depois. Por isso, já havia sido expedido contra ela um mandado de recaptura, pela Vara de Execuções Penais (VEP), por pena de 33 anos.

No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), a 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital, após Elisângela não ser encontrada nos endereços disponíveis nos autos, expediu um edital de citação, que dá 15 dias para manifestação da defesa. Caso o prazo acabe, o pedido de prisão preventiva feito pelo MPRJ será acatado.