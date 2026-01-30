O acidente ocorreu na pista sentido Teresópolis da BR-116, altura de Magé - Reprodução/Google Street View

Publicado 30/01/2026 20:31 | Atualizado 30/01/2026 21:29

Rio – Um caminhão com combustível pegou fogo após tombar na BR-116, altura de Magé, Baixada Fluminense. O incêndio aconteceu após o veículo derramar combustível na via. Por causa do acidente, a pista foi totalmente interditada na altura do km 120, sentido Teresópolis. O acidente ocorreu por volta das 3h desta sexta-feira (30). Não houve vítimas.

A interdição total, próxima ao viaduto de Santo Aleixo, teve início às 20h para que equipes dos quartéis de Fragoso (Magé) e Campos Elíseos (Duque de Caxias), base especialista em produtos perigosos, realizem o transbordo da carga para outro caminhão. O isolamento total, de acordo com a PRF, é necessário por questões de segurança devido ao manuseio da carga inflamável. A estimativa de liberação é de quatro horas.

Sobre rotas alternativas, a PRF recomenda ao condutor de veículo leve a utilizar o desvio acessando a BR-493, no km 126 da BR-116, e seguir até o km 21 da própria BR-493 até chegar a Magé. Na sequência, transitar pelo perímetro urbano e retornar à BR-116, na altura do km 119.

Já para veículos pesados, a orientação é aguardar a liberação da BR-116 em local seguro, fora da pista de rolamento. Outra possibilidade é utilizar a rota alternativa pela RJ-122 (Rio-Friburgo/Cachoeiras de Macacu).