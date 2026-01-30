Região ocupada por pessoas em situação de rua nas proximidades da Mangueira, na Zona NorteArquivo / Agência O Dia
Justiça determina que Prefeitura do Rio implemente políticas para a população em situação de rua
Município tem 30 dias para instituir o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento (Ciamp-Rua) e determinar as práticas do Plano Ruas Visíveis
Maiores revendedores de cigarros eletrônicos do Rio são presos em Laranjeiras
Dupla integrava quadrilha com atuação na Zona Sul e na Grande Tijuca
Suspeito de atirar em mulher em assalto é morto em operação na Tijuca
Policiais localizaram o homem escondido em uma barbearia no Morro do Salgueiro
Rede estadual: Matrículas exclusivas para alunos não alocados na primeira fase terminam domingo
Após a confirmação dos dados, candidato deverá comparecer à unidade escolhoda em até 48 horas
Intensos tiroteios assustam moradores da região do Largo do Correia, em Campo Grande
Segundo relatos nas redes sociais, traficantes do Comando Vermelho tentaram invadir a área
Assaltante que ostentava nas redes sociais é preso durante momento de lazer em Copacabana
Criminoso tinha como principais alvos celulares e joias
