'Baiano' foi surpreendido por policiais durante momento de lazer em CopacabanaDivulgação / PCERJ

Publicado 30/01/2026 11:58

Rio - Um homem foi preso durante um momento de lazer no calçadão de Copacabana, na altura do Hotel Copacabana Palace, Zona Sul, na noite de quinta-feira (29), por roubos na região.

De acordo com as investigações, Carleone Santos Ramos, conhecido como Baiano, tinha como principais alvos celulares e joias. Considerado violento por conta de uma série de agressões físicas, o criminoso costumava expor sua rotina nas redes sociais, onde ostentava bens.

O homem acumula diversas anotações criminais e já havia sido detido em outras ocasiões. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória por roubo qualificado.

A ação, realizada por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), integra a "Operação Rede Segurada", que tem como objetivo identificar, localizar e prender foragidos que deixam rastro no ambiente virtual.