Material apreendido pelos agentes da DRCPIM na ação desta sexta (30)Reprodução

Publicado 30/01/2026 16:12

Rio – Luiz Henrique Pereira e Fábio Leipelt, apontados como os maiores revendedores de cigarros eletrônicos (vapes) na Zona Sul e na Grande Tijuca, foram presos nesta sexta-feira (30), sendo um em Laranjeiras, e outro, na Tijuca. Eles são acusados de tomar parte de uma quadrilha especializada na venda do produto. A comercialização, a importação, a fabricação e o armazenamento da mercadoria são proibidos no Brasil, desde 2009, de acordo com regulação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram ainda no ano passado, quando agentes da Divisão de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) prenderam um homem que distribuía os cigarros, muitos contendo THC (a molécula psicoativa da cannabis) em todo território nacional. A partir dele, as equipes identificaram outros envolvidos, inclusive a dupla detida nesta manhã.

Os policiais localizaram os criminosos em imóveis residenciais, onde apreenderam mais de 1 mil cigarros eletrônicos, dos quais diversos eram versões do produto importadas ilegalmente. Eles foram autuados em flagrante por crime contra saúde e permaneceram na sede da DRCPIM à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros participantes da rede de distribuição.