Nova frota da Comlurb foi apresentada nesta sexta-feira - Divulgação

Nova frota da Comlurb foi apresentada nesta sexta-feiraDivulgação

Publicado 30/01/2026 20:40 | Atualizado 30/01/2026 22:06

Rio - A Comlurb apresentou, nesta sexta-feira (30), a nova frota de caminhões movida a biometano, um tipo de combustível sustentável. Os modelos apresentam desempenho equivalente aos movidos a diesel, mas com redução em até 90% em emissões de gases de efeito estufa. Eles serão abastecidos com o combustível renovável produzido a partir do lixo gerado no próprio município no Centro de Tratamento de Resíduos (CTR-Rio), em Seropédica.

Serão 100 veículos que farão os serviços de coleta domiciliar, remoção de lixo público e apoio às atividades de manutenção, operação e limpeza dos ecopontos em bairros nas zonas Oeste e Sudoeste. Entre eles, estão caminhões compactadores, caminhões basculantes e poliguindastes.

A Comlurb ainda ressalta que a nova frota tem um menor nível de ruído, reduzindo a poluição sonoro em áreas residenciais e turísticas. Segundo a empresa, a iniciativa faz com que o Rio de Janeiro se consolide entre as principais cidades do mundo a adotar soluções de mobilidade sustentável em operações de limpeza urbana.

"Esse é um marco histórico para a Comlurb. Temos como meta na Companhia tornar as nossas operações cada vez mais sustentáveis. Nas próximas renovações de frotas vamos manter sempre nos editais uma grande parte dos veículos movidos a biometano. É a nossa contribuição para a descarbonização na cidade e para o meio ambiente", disse o presidente da Comlurb, Jorge Arraes.

Ainda de acordo com a empresa, as vantagens do uso do biometano incluem a maior vida útil do motor por conta da combustão mais limpa, menos desgaste e manutenção da frota e custo menor por quilômetro do que o diesel e menor volatilidade de preço, uma vez que não depende do mercado internacional de petróleo.