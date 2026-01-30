Ação foi realizada pela 34ª DP (Bangu) e Core - Arquivo/Agência O Dia

Ação foi realizada pela 34ª DP (Bangu) e CoreArquivo/Agência O Dia

Publicado 30/01/2026 15:14 | Atualizado 30/01/2026 16:00

Rio - O suspeito de atirar em uma mulher durante uma tentativa de assalto foi morto a tiros durante uma ação da 34ª DP (Bangu) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) no Morro do Salgueiro, na Tijuca, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (30).

De acordo com a Polícia Civil, os agentes identificaram o suspeito e descobriram que ele estava escondido em uma barbearia da região que tem ligações com o Comando Vermelho. As equipes, então, organizaram a incursão na comunidade com objetivo de cumprir o mandado de prisão contra o homem.

Na chegada dos policiais, houve um confronto e o suspeito foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem é apontado como o responsável por atirar em Gizella Lucena Tavares Machado durante uma tentativa de assalto a bar em Bangu, na Zona Oeste, em julho do ano passado. Ela foi atingida na cabeça, recebeu atendimento no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, e sobreviveu.