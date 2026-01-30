Ação foi realizada pela 34ª DP (Bangu) e CoreArquivo/Agência O Dia
Suspeito de atirar em mulher em assalto é morto em operação na Tijuca
Policiais localizaram o homem escondido em uma barbearia no Morro do Salgueiro
Rede estadual: Matrículas exclusivas para alunos não alocados na primeira fase terminam domingo
Após a confirmação dos dados, candidato deverá comparecer à unidade escolhoda em até 48 horas
Intensos tiroteios assustam moradores da região do Largo do Correia, em Campo Grande
Segundo relatos nas redes sociais, traficantes do Comando Vermelho tentaram invadir a área
Assaltante que ostentava nas redes sociais é preso durante momento de lazer em Copacabana
Criminoso tinha como principais alvos celulares e joias
Criminosos atacam viatura da Civil no Complexo de Israel; circulação de trens é afetada
Tiroteio levou pânico à população na manhã desta sexta (30). Os agentes voltavam de uma operação em Caxias quando foram supreendidos por bandidos
Vídeo: Trabalhador fica pendurado em obra após andaime se soltar na Barra
Homem realizava serviço em condomínio na Avenida Lúcio Costa e foi resgatado por colegas
