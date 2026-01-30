Passageiros deitaram no chão do trem em meio a tiroteio - Rede Social

Publicado 30/01/2026 11:22





Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a intensidade dos disparos e passageiros deitados no chão dos vagões e estações. Ainda de acordo com a corporação, a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foi acionada para prestar apoio. Não houve registro de feridos e os policiais já deixaram a região. Rio - Um intenso tiroteio provocou pânico e impactou a circulação de trens em Vigário Geral e Parada de Lucas, no Complexo de Israel, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (30). Segundo a Polícia Civil, criminosos atiraram contra uma viatura da Delegacia Especializada em Armas, Munição e Explosivos (Desarme) enquanto agentes retornavam da operação realizada em Duque de Caxias. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a intensidade dos disparos e passageiros deitados no chão dos vagões e estações. Ainda de acordo com a corporação, a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foi acionada para prestar apoio. Não houve registro de feridos e os policiais já deixaram a região.

"Mais uma vez, os criminosos do Complexo de Israel realizam um ataque não só contra os policiais, mas também contra os próprios moradores das comunidades e os cidadãos que trafegam pelas proximidades. A Sepol segue atuando duramente para combater a facção criminosa e tirar de circulação seus integrantes", disse em comunicado.

MUITOS TIROS EM PARADA DE LUCAS/VIGÁRIO GERAL.



ATENÇÃO NA REGIÃO. pic.twitter.com/cLuUM9iV42 — CAOS NO RIO DE JANEIRO (@CAOSNORJ021) January 30, 2026 Segundo informações, os tiros relatados em Parada de Lucas/ Vigário Geral foi por conta do Caveirão da polícia passando no local. Não há relatos de operação no local. pic.twitter.com/FubaJMr5Yu — (@ColapsoUrbano) January 30, 2026

Impacto nos trens

Segundo a SuperVia, o tiroteio afetou o sistema da rede aérea nas proximidades da estação Parada de Lucas. Por conta disso, a circulação no ramal Saracuruna sofreu alterações, mas a operação já foi reestabelecida.