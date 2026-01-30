Passageiros deitaram no chão do trem em meio a tiroteioRede Social

Rio - Um intenso tiroteio provocou pânico e impactou a circulação de trens em Vigário Geral e Parada de Lucas, no Complexo de Israel, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (30). Segundo a Polícia Civil, criminosos atiraram contra uma viatura da Delegacia Especializada em Armas, Munição e Explosivos (Desarme) enquanto agentes retornavam da operação realizada em Duque de Caxias.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a intensidade dos disparos e passageiros deitados no chão dos vagões e estações. Ainda de acordo com a corporação, a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foi acionada para prestar apoio. Não houve registro de feridos e os policiais já deixaram a região.
"Mais uma vez, os criminosos do Complexo de Israel realizam um ataque não só contra os policiais, mas também contra os próprios moradores das comunidades e os cidadãos que trafegam pelas proximidades. A Sepol segue atuando duramente para combater a facção criminosa e tirar de circulação seus integrantes", disse em comunicado.

Impacto nos trens
Segundo a SuperVia, o tiroteio afetou o sistema da rede aérea nas proximidades da estação Parada de Lucas. Por conta disso, a circulação no ramal Saracuruna sofreu alterações, mas a operação já foi reestabelecida.
 