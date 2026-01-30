Passageiros deitaram no chão do trem em meio a tiroteioRede Social
Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a intensidade dos disparos e passageiros deitados no chão dos vagões e estações. Ainda de acordo com a corporação, a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foi acionada para prestar apoio. Não houve registro de feridos e os policiais já deixaram a região.
MUITOS TIROS EM PARADA DE LUCAS/VIGÁRIO GERAL.— CAOS NO RIO DE JANEIRO (@CAOSNORJ021) January 30, 2026
ATENÇÃO NA REGIÃO. pic.twitter.com/cLuUM9iV42
Segundo informações, os tiros relatados em Parada de Lucas/ Vigário Geral foi por conta do Caveirão da polícia passando no local. Não há relatos de operação no local. pic.twitter.com/FubaJMr5Yu— (@ColapsoUrbano) January 30, 2026
Impacto nos trens
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.