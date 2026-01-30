Entrada do HemoRio, no Centro da cidade - Divulgação

Publicado 30/01/2026 18:58

Rio - A Polícia Militar realizou, nesta sexta-feira (30), uma campanha de doação de sangue no HemoRio, na Rua Frei Caneca, no Centro do Rio. Mais de 100 agentes participaram do ato, entre alunos e soldados recém-formados no curso de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) de Sulacap.

A iniciativa teve como objetivo conter a queda de 42% no número de doações e reforçar os estoques do instituto, que anualmente ficam defasados no período entre as festas de fim de ano e o início do Carnaval.

"A doação de sangue é um gesto simples, mas de enorme impacto social. Ao mobilizar nossos alunos em formação e toda a família policial militar, a Corporação reafirma seu compromisso com a preservação da vida e com o apoio às instituições de saúde", disse o secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes.

A doação pode ser feita por pessoas entre 16 e 69 anos que pesem no mínimo 50 Kg. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis legais e levar um documento de identidade original desses responsáveis. No dia da doação é preciso não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos pelo menos 3 horas antes, além de levar documento oficial de identidade com foto.

"Cada doação pode beneficiar até quatro pessoas, impactando diretamente não apenas o Hemorio, mas cerca de 100 hospitais públicos do Rio de Janeiro e da Região Metropolitana, que recebem o sangue coletado pela instituição", afirmou o diretor Geral do Hemorio, Luiz Amorim.

O HemoRio fica aberto 24 horas na Rua Frei Caneca, número 8, no Centro do Rio.

Situações que impedem a doação

- Febre acima de 37°C

- Gripe ou resfriado

- Gravidez atual (90 dias após o parto normal e de 180 dias após a cesariana)

- Amamentação (até 1 ano após o parto)

- Uso de alguns medicamentos

- Anemia

- Cirurgias

- Extração dentária dentro de 7 dias

- Tatuagem ou piercing feito há menos de um ano.

- Transfusão de sangue há menos de um ano.

- Vacinação: o tempo de impedimento varia de acordo com o tipo de vacina