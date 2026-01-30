Agentes atuam nas comunidades do Lixão e Vila IdealDivulgação

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta sexta-feira (30), mais uma fase da "Operação Contenção", desta vez na comunidade do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Investigações apontam que traficantes do Comando Vermelho atuam de forma organizada e integrada na região e na Vila Ideal, com uma estrutura bem definida. Os agentes prenderam três pessoas e apreenderam duas pistolas, um revólver, drogas e recuperaram quatro motos e um carro.
Ainda segundo o apurado, a localidade funciona como uma base operacional do grupo criminoso, de onde partem ordens e articulações para a prática de roubos em grande parte da Baixada Fluminense.
A ação integrou a Força-Tarefa Cerco Total e, com a participação de agentes das delegacias de Repressão a Entorpecentes (DRE-BF) , Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA-BF) e Roubos e Furtos de Cargas (DRFC-BF), 59ª DP (Duque de Caxias) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).
Ainda na manhã desta sexta, uma viatura da Delegacia Especializada em Armas, Munição e Explosivos (Desarme) foi atacada a tiros no Complexo de Israel, na Zona Norte, enquanto agentes retornavam da operação. Na ocasião, a Core precisou ser acionada para prestar apoio. Não houve relato de feridos.

A "Operação Contenção" é uma ofensiva estratégica do Governo do Estado para conter e atacar o avanço territorial do Comando Vermelho. O principal objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, mais de 270 presos e outros 136 criminosos mortos em confronto. Foram apreendidas cerca de 460 armas, sendo 189 fuzis, e mais de 50 mil munições.