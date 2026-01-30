Agentes atuam nas comunidades do Lixão e Vila Ideal - Divulgação

Publicado 30/01/2026 06:54

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta sexta-feira (30), mais uma fase da "Operação Contenção", desta vez na comunidade do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Investigações apontam que traficantes do Comando Vermelho atuam de forma organizada e integrada na região e na Vila Ideal, com uma estrutura bem definida. Os agentes prenderam três pessoas e apreenderam duas pistolas, um revólver, drogas e recuperaram quatro motos e um carro.

Ainda segundo o apurado, a localidade funciona como uma base operacional do grupo criminoso, de onde partem ordens e articulações para a prática de roubos em grande parte da Baixada Fluminense.

A ação integrou a Força-Tarefa Cerco Total e, com a participação de agentes das delegacias de Repressão a Entorpecentes (DRE-BF) , Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA-BF) e Roubos e Furtos de Cargas (DRFC-BF), 59ª DP (Duque de Caxias) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).