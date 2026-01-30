Moradores gravaram a intensidade do tiroteio no Largo do CorreiaReprodução / Redes Sociais
Mais registros do confronto entre Traficantes e milicianos na localidade do Largo do Correia, em Campo Grande zona oeste do Rio de janeiro.#tiroteiorj #deolhonews pic.twitter.com/K8wKlnHRXi— Deolho News (@DeolhoNews1111) January 30, 2026
Atenção— RJSemFiltro (@RJSemFiltro) January 30, 2026
Tropa do Urso/Rd invadem o largo do correia em Campo Grande Guaratiba,
Lembrando que hoje teve um operação mo Piraque em Pedra de guaratiba que terminou com 3 milicianos presos e 1 morto pic.twitter.com/TyXafk5tBj
