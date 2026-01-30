Moradores gravaram a intensidade do tiroteio no Largo do CorreiaReprodução / Redes Sociais

Rio - Intensos tiroteios assustaram moradores das proximidades do Largo do Correia, em Campo Grande, Zona Oeste, na noite desta quinta-feira (29). Segundo relatos nas redes sociais, traficantes do Comando Vermelho (CV) tentaram invadir a região, controlada por milicianos.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos, com armas de diversos calibres. Moradores tiveram que se proteger em suas residências. Não há informações sobre feridos.
Veja as imagens:
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram para a região depois dos disparos serem realizados. A corporação informou que os suspeitos conseguiram fugir, mas o carro possivelmente usado na fuga foi apreendido.
A PM destacou que a área permanece ocupada nesta sexta-feira (30), com perímetro reforçado por ações do Comando de Policiamento de Área (2º CPA).
O caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba).