Moradores gravaram a intensidade do tiroteio no Largo do Correia - Reprodução / Redes Sociais

Moradores gravaram a intensidade do tiroteio no Largo do CorreiaReprodução / Redes Sociais

Publicado 30/01/2026 12:08

Rio - Intensos tiroteios assustaram moradores das proximidades do Largo do Correia, em Campo Grande, Zona Oeste, na noite desta quinta-feira (29). Segundo relatos nas redes sociais, traficantes do Comando Vermelho (CV) tentaram invadir a região, controlada por milicianos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos, com armas de diversos calibres. Moradores tiveram que se proteger em suas residências. Não há informações sobre feridos.

Veja as imagens:

Mais registros do confronto entre Traficantes e milicianos na localidade do Largo do Correia, em Campo Grande zona oeste do Rio de janeiro.#tiroteiorj #deolhonews pic.twitter.com/K8wKlnHRXi — Deolho News (@DeolhoNews1111) January 30, 2026

Atenção



Tropa do Urso/Rd invadem o largo do correia em Campo Grande Guaratiba,

Lembrando que hoje teve um operação mo Piraque em Pedra de guaratiba que terminou com 3 milicianos presos e 1 morto pic.twitter.com/TyXafk5tBj — RJSemFiltro (@RJSemFiltro) January 30, 2026

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram para a região depois dos disparos serem realizados. A corporação informou que os suspeitos conseguiram fugir, mas o carro possivelmente usado na fuga foi apreendido.

A PM destacou que a área permanece ocupada nesta sexta-feira (30), com perímetro reforçado por ações do Comando de Policiamento de Área (2º CPA).

O caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba).