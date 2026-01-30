Alunos da rede estadual podem escolher entre mais de mil unidades de ensinoSandra Barros / Seeduc-RJ

Rio - As inscrições exclusivas para os alunos da rede estadual que não foram alocados na primeira fase de matrícula terminam neste domingo (1º), pela internet. Após o período, a partir da próxima segunda-feira (2), o sistema estará aberto para inscrição de todos os interessados. Os candidatos podem escolher entre mais de 1.200 unidades de ensino, com oportunidades para Escolas de Novas Tecnologias (E-Tecs), Interculturais, de Itinerários de Formação Técnica e Profissional, entre outras opções.

Após acessar o site Matrícula Fácil, os interessados deverão verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis. Nesta segunda fase, a vaga é direta, ou seja, o aluno pode escolher dentre as opções disponíveis no sistema e, após a confirmação dos dados, deverá comparecer à unidade escolar em até 48 horas (considerando dias úteis) com toda a documentação solicitada.

Caso o responsável ou aluno (se maior de idade e capaz) não tenha acesso à internet, poderá comparecer à unidade escolar para realizar a inscrição.

No ato da matrícula, os candidatos deverão apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

- Certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade ou documento que a substitua e CPF, se possuir - original (será devolvida no ato);

- Histórico Escolar ou declaração da última unidade escolar em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado, ficando o original na escola;

- Carteira de identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos, original e cópia;

- Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso), conforme Lei Estadual nº 10.186/2023.

- Comprovante de residência com o mesmo endereço informado no ato da inscrição da matrícula;

- Atestado médico específico para a prática de atividade física de alto rendimento, no caso de matrícula nas unidades escolares com Ensino Médio Itinerário de Esporte;

- Documentação que comprova o vínculo familiar, no caso de o candidato ter declarado possuir irmão matriculado ou pleiteante à vaga na Rede Estadual da Secretaria de Estado de Educação, para o ano letivo de 2026.

Vale ressaltar que o cadastro no site apenas não garante a vaga do estudante na escola. É necessário, após essa inscrição, que o candidato maior de 18 anos ou o responsável do candidato menor de idade compareça à unidade, em até dois dias úteis (a contar do dia seguinte de sua inscrição), com toda a documentação solicitada.

Caso o aluno já tenha confirmado sua inscrição na escola e tenha interesse em mudar de unidade, ele pode tentar a transferência informatizada, também pelo site Matrícula Fácil, a partir das 8h do dia 4 de fevereiro de 2026.