Alunos da rede estadual podem escolher entre mais de mil unidades de ensinoSandra Barros / Seeduc-RJ
Após acessar o site Matrícula Fácil, os interessados deverão verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis. Nesta segunda fase, a vaga é direta, ou seja, o aluno pode escolher dentre as opções disponíveis no sistema e, após a confirmação dos dados, deverá comparecer à unidade escolar em até 48 horas (considerando dias úteis) com toda a documentação solicitada.
Caso o responsável ou aluno (se maior de idade e capaz) não tenha acesso à internet, poderá comparecer à unidade escolar para realizar a inscrição.
No ato da matrícula, os candidatos deverão apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:
- Certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade ou documento que a substitua e CPF, se possuir - original (será devolvida no ato);
- Histórico Escolar ou declaração da última unidade escolar em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado, ficando o original na escola;
- Carteira de identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos, original e cópia;
- Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso), conforme Lei Estadual nº 10.186/2023.
- Comprovante de residência com o mesmo endereço informado no ato da inscrição da matrícula;
- Atestado médico específico para a prática de atividade física de alto rendimento, no caso de matrícula nas unidades escolares com Ensino Médio Itinerário de Esporte;
- Documentação que comprova o vínculo familiar, no caso de o candidato ter declarado possuir irmão matriculado ou pleiteante à vaga na Rede Estadual da Secretaria de Estado de Educação, para o ano letivo de 2026.
Vale ressaltar que o cadastro no site apenas não garante a vaga do estudante na escola. É necessário, após essa inscrição, que o candidato maior de 18 anos ou o responsável do candidato menor de idade compareça à unidade, em até dois dias úteis (a contar do dia seguinte de sua inscrição), com toda a documentação solicitada.
Caso o aluno já tenha confirmado sua inscrição na escola e tenha interesse em mudar de unidade, ele pode tentar a transferência informatizada, também pelo site Matrícula Fácil, a partir das 8h do dia 4 de fevereiro de 2026.
