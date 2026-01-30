Família do PM Paulo Vinicius Pinto Tavares recebeu apoio de policiais no IML do CentroÉrica Martin / Agência O Dia
PM morto a tiros na Penha liderou ranking de abordagens por dois meses: 'Excelente policial'
Corporação informou que Paulo Vinicius Pinto Tavares se destacava no serviço militar
MPRJ pede prisão preventiva de foragida por aplicar o golpe ‘Boa Noite, Cinderela’ em idosos
Segundo investigações, Elisângela Pereira marcava encontros em aplicativos de relacionamentos
'Gratificação faroeste': Moraes cobra explicações sobre bônus por letalidade policial no RJ
Alerj e governo estadual terão dez dias para apresentar documento com mais informações sobre a lei
Comlurb apresenta nova frota de veículos abastecidos com combustível produzido a partir de lixo
Veículos movidos a biometano apresentam redução em até 90% em emissões de gases estufa em comparação com os modelos anteriores
Caminhão combustível tomba e pega fogo na Rio-Teresópolis
Pista foi totalmente interditada na altura do km 120
Mais de 100 PMs participam de campanha de doação de sangue no HemoRio
Estoques do instituto costumam ficar defasados entre as festas de fim de ano e o Carnaval
Justiça determina que Prefeitura do Rio implemente políticas para a população em situação de rua
Município tem 30 dias para instituir o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento (Ciamp-Rua) e determinar as práticas do Plano Ruas Visíveis
