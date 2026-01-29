O PM estava em uma moto - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/01/2026 16:54

Rio - O policiar militar Paulo Vinícius Pinto Tavares foi assassinado na manhã nesta quinta-feira (29), no bairro da Penha, Zona Norte. O agente estava de folga, em uma moto, nas proximidades da Rua Conde de Agrolongo quando foi atingido. A dinâmica do crime não foi esclarecida.

De acordo com informações da PM, agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para a ocorrência. Paulo Vinícius chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, também na Penha, mas não resistiu.



A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou a perícia e investiga o caso.



