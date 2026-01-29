O PM estava em uma moto Reprodução / Redes Sociais
A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou a perícia e investiga o caso.
Agora você pode ler esta notícia off-line
O PM estava em uma moto Reprodução / Redes Sociais
Polícia prende ladrão de veículos que estava foragido após romper tornozeleira eletrônica
Criminoso soma mais 40 anos de pena por latrocínio, roubo de veículos e tráfico de drogas
Vídeo: incêndio destrói cobertura de restaurante no Leblon
Por causa da intensa fumaça, clientes e funcionários precisaram ser retirados às pressas do local
Colégio Liceu Franco-brasileiro é condenado a pagar R$ 80 mil por omissão em caso de racismo
A aluna Ndeye Fatou Ndiaye, à época com 15 anos, sofreu ofensas, intimidações e humilhações na unidade
Morre, aos 77 anos, o cineasta Silvio Da-Rin
Diretor teve importante atuação na política cultural do país
Dois policiais são baleados em troca de tiros com traficantes em Campinho
Um helicóptero da PM foi visto sobrevoando a comunidade em meio a confronto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.