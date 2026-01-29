Vagner Dias de Oliveira foi condenado a 25 anos de prisão por feminicídioReprodução/Redes sociais

Rio - A Justiça do Rio condenou Vagner Dias de Oliveira a 25 anos de prisão pelo feminicídio da ex-mulher em Santa Cruz, na Zona Oeste. Em outubro de 2023, ele matou a estudante de enfermagem Raphaela Salsa Ferreira Dias de Oliveira, de 38 anos, às margens da Rodovia Rio-Santos, e ateou fogo no corpo.
O julgamento pelo júri popular aconteceu na quarta-feira (28). Os jurados também decidiram absolvê-lo da acusação de ocultação de cadáver. Vagner foi preso à época do crime e aguardava o desfecho do processo em regime fechado.

Na denúncia, a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro destacou que, inconformado com a separação, o réu aguardou a vítima na porta de um curso, na Zona Oeste do Rio, perseguiu o carro de aplicativo solicitado por ela e conseguiu que Raphaela entrasse no veículo conduzido por ele. Em seguida, com uma garrafa com gasolina, ateou fogo ao corpo da vítima em uma área de mata às margens da rodovia.

A promotoria apontou que, além do feminicídio, caracterizado pela violência doméstica e familiar em razão do sexo da vítima, o crime foi cometido por motivo torpe e de maneira cruel.

De acordo com laudo do Instituto Médico Legal (IML), a estudante morreu por asfixia, e o corpo foi queimado logo depois. A identificação foi feita por meio da arcada dentária e de algumas tatuagens. Raphaela deixou quatro filhos, entre eles uma bebê de 1 ano.