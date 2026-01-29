Vagner Dias de Oliveira foi condenado a 25 anos de prisão por feminicídio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 29/01/2026 18:13 | Atualizado 29/01/2026 19:09

Rio - A Justiça do Rio condenou Vagner Dias de Oliveira a 25 anos de prisão pelo feminicídio da ex-mulher em Santa Cruz, na Zona Oeste. Em outubro de 2023, ele matou a estudante de enfermagem Raphaela Salsa Ferreira Dias de Oliveira, de 38 anos, às margens da Rodovia Rio-Santos, e ateou fogo no corpo.