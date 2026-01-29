Everton Ariel dos Santos era motorista de ônibus e foi morto em Seropédica - Reprodução/Redes sociais

Publicado 29/01/2026 17:06

Rio - O ex-policial militar Fábio de Lima Silva e seu pai, Flávio da Silva, foram presos suspeitos de sequestrar e matar o motorista de ônibus da Viação Pavunense, Everton Ariel dos Santos, em Seropédica, na Baixada Fluminense. A principal linha de investigação da Polícia Civil é de que a vítima estaria devendo dinheiro a agiotas.

O crime aconteceu na manhã de sexta-feira (23). Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis da cidade mostram que, por volta das 7h33, Everton, Flávio e Fábio se encontraram na loja de conveniência do estabelecimento e permaneceram conversando por cerca de duas horas. Eles consumiram cerveja e, em determinado momento, a vítima aparece exaltada e chega a se levantar. Ao fim do encontro, Everton, que havia parado no local para abastecer a moto, deixou o veículo para trás e entrou em um carro preto com os dois suspeitos.



Pouco tempo depois, o corpo dele acabou sendo abandonado na Estrada Santa Ângela, nº 366, no bairro Santa Alice. A Polícia Militar foi acionada e, após levantamento de dados entre o 20º BPM (Mesquita) e o 24º BPM (Queimados), constatou que o cadáver havia sido deixado por ocupantes de uma caminhonete Toyota Hilux preta. Agentes do 24º BPM conseguiram identificar e monitorar o veículo envolvido no bairro Santa Eugênica, em Nova Iguaçu, ainda na sexta-feira.



Na residência estavam Flávio e Fábio. Com eles, foram apreendidas uma espingarda, duas pistolas, seis carregadores, munições, dois rádios transmissores, a caminhonete e R$ 5 mil em espécie. A ocorrência foi inicialmente registrada na 52ª DP (Nova Iguaçu) e, em seguida, encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que assumiu a investigação.



A especializada já ouviu familiares, funcionários do posto de combustíveis e outras testemunhas para esclarecer o caso. Segundo a apuração, Everton trabalhava como motorista de ônibus e também atuava como agente comunitário de saúde em Seropédica.



Pai e filho passaram por audiência de custódia no domingo (25) e tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Na decisão, a 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu considerou que a quantidade e diversidade de armas e munições justificam a manutenção da prisão, além da apreensão do veículo utilizado no crime.



O ex-policial Fábio foi excluído da corporação por falta de disciplina em 2023. Ele também possui sete anotações criminais, sendo uma delas por homicídio. A reportagem tenta contato com as defesas dos presos. O espaço está aberto para manifestação.