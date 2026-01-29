Silvio Da-Rin participou de mais de 150 produções cinematográficas - Portal Gov.Br/Reprodução

Silvio Da-Rin participou de mais de 150 produções cinematográficasPortal Gov.Br/Reprodução

Publicado 29/01/2026 19:53

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 29, aos 77 anos de idade, o cineasta Silvio Da-Rin, após uma longa internação. O velório e o enterro estão programados para esta sexta-feira, 30, no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi. O cineasta foi secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura (Minc) entre 2007 e 2010 e deixa um legado de contribuição à vida pública. Em nota, a pasta manifestou pesar pela morte do documentarista.

Intelectual comprometido com o pensamento crítico e com a preservação da memória audiovisual brasileira, ele deixa um legado imensurável para cinema nacional e para as políticas públicas voltadas ao setor. Silvio Da-Rin construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao documentário como ferramenta de reflexão sobre a história, a política e a sociedade brasileira.

O cineasta iniciou sua carreira como técnico de som e integrou equipes de aproximadamente 150 produções audiovisuais, consolidando-se como um profissional de referência nos bastidores e na criação cinematográfica. Como diretor, assinou obras fundamentais do documentário brasileiro, muitas delas reconhecidas e premiadas no Brasil e no exterior.

Entre seus trabalhos mais emblemáticos está o longa-metragem Hércules 56 (2006), que revisita o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, em 1969 — episódio central da resistência à ditadura civil-militar e que resultou na libertação de 16 presos políticos brasileiros. O filme tornou-se referência ao articular cinema, memória e política, reafirmando o compromisso de Da-Rin com a construção de uma narrativa crítica sobre o país.

Além de sua atuação como realizador, o cineasta teve papel fundamental na formação e no pensamento sobre o documentário. Em 2004, publicou o livro Espelho Partido — tradição e renovação do documentário cinematográfico, a partir de sua dissertação de mestrado na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), obra considerada leitura essencial para pesquisadores, estudantes e profissionais do audiovisual.

Da-Rin também se destacou na esfera institucional. Participou ativamente da Associação Brasileira de Documentaristas (ABD) e, entre 2007 e 2010, esteve à frente da Secretaria do Audiovisual do MinC, na gestão do cantor e compositor Gilberto Gil, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse período contribuiu de forma decisiva para o fortalecimento das políticas públicas do setor, o incentivo à produção independente e a valorização do cinema brasileiro em sua diversidade estética e regional.

Em nota, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) manifestou pesar pelo falecimento do cineasta. Da-Rin foi Gerente Executivo de Articulação Internacional e Licenciamento da EBC entre 2010 e 2012, com contribuição ativa para o fortalecimento da comunicação pública.