Vídeo registrou PMs interceptando os suspeitos nas escadas da estação de Oswaldo CruzReprodução/X

Publicado 29/01/2026 16:32

Rio – Um trio suspeito de praticar uma série de assaltos na Zona Sudoeste foi preso na escadaria da estação de trens de Oswaldo Cruz, na Zona Norte, na tarde desta quinta-feira (29). O cerco dos policiais foi registrado em vídeo.

Veja o vídeo:

Trio é preso na estação de Oswaldo Cruz após série de roubos na região



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/tMqQqk3ftg — Jornal O Dia (@jornalodia) January 29, 2026

As imagens mostram os agentes rendendo e algemando os assaltantes nas escadas da estação, enquanto outras pessoas testemunham a cena, demonstrando até certa naturalidade.

De acordo com a PM, equipes do Programa Bairro Presente avistaram três homens armados em um carro. Os criminosos abandonaram o veículo e subiram as escadas da plataforma. Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) conseguiram interceptá-los.

De acordo com informações preliminares da corporação, eles haviam realizado roubos em Jacarepaguá e fugido em direção a Marechal Hermes, na Zona Norte.

Os agentes apreenderam um revólver e recuperaram o automóvel usado na ação. O trio foi autuado em flagrante na 29ª DP (Madureira) pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Segundo a SuperVia, responsável pelo serviço de trens, o transporte não foi afetado com a ação policial.