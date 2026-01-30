Publicado 30/01/2026 00:00

A prisão em São Paulo de um suspeito de planejar atentado terrorista recoloca a inteligência no centro da segurança pública. Ao agir antes do fato consumado, a Polícia Federal indica que o combate a ameaças extremas hoje depende menos de reação e mais de antecipação.

Ao anunciar um plano de defesa de 100 dias após ações dos EUA, a Venezuela tenta transformar pressão externa em discurso de soberania. A medida organiza resposta militar e política, sinalizando que Caracas busca controlar o tempo, a narrativa e a leitura internacional da crise.