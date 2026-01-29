Incêndio atinge cobertura do restaurante Rufino Parrilha, no Leblon, Zona Sul do RioReprodução/Redes sociais

Rio - Um incêndio destruiu a cobertura do restaurante argentino Rufino Parrilha, na Rua Doutor Marques Canário, no Leblon, Zona Sul, na noite desta quinta-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento aconteceu às 19h36, quando o estabelecimento, que funciona no térreo, recebia clientes para o jantar. Conforme apurado, o fogo começou no depósito do restaurante e se alastrou rapidamente. Não houve feridos.
Por causa da intensa fumaça, clientes e funcionários precisaram ser retirados às pressas do local, o que gerou pânico. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver as chamas atingindo a cobertura e diversas pessoas próximas ao endereço. Veja o vídeo abaixo:

O quartel da Gávea controlou o incêndio às 20h06, e, às 20h33, teve início a fase de rescaldo.
Por causa da ocorrência, a Rua Doutor Marques Canário, na altura do número 24, precisou ser interditada para o trabalho dos bombeiros. Equipes da CET-Rio foram ao local orientar os motoristas. 

Procurado, o restaurante Rufino ainda não se pronunciou sobre o caso.